Чи стала нова розмітка на Миколаївській дорозі зрозумілою та зручною для водіїв?

Миколаївську дорогу, яка сполучає селище Котовського з центром Одеси, вкотре «модернізували». А просто — завдали нової розмітки. Замість п’яти смуг зробили шість. Як змінилися умови руху і чи вирішить таке «розширення» дороги проблему заторів, дізнавалася «Одеське життя».

Вперше про розширення Миколаївської дороги заговорили 2019 року. Саме тоді у муніципалітеті планували додати ще одну смугу до п’яти наявних. Але ширини дороги – 17,6 метра для цього було замало. Тому пропонувалося вийти за межі проїжджої частини, захопивши приблизно півтора метра тротуару. Це дозволило б збільшити пропускну спроможність Миколаївської дороги у години пік.

Потім розширювати проїжджу частину передумали. А кількість смуг вирішили збільшити за рахунок їхньої ширини. Можливо, розраховуючи на те, що по звуженій смузі доведеться їздити, дотримуючись правил дорожнього руху та швидкісного режиму.

Після початку війни ніяких робіт на цій ділянці дороги не проводилися. І лише наприкінці вересня з’явилися зміни, а до кінця року схему руху автотранспорту на Миколаївській дорозі має бути змінено повністю.

Наразі тут розмічено дві реверсивні смуги в центрі траси. За рахунок цього вранці у напрямку Пересипського мосту та центру міста, а ввечері — у бік селища Котовського діятимуть чотири смуги. Крайні праві з них виділені для громадського транспорту, три для іншого автотранспорту.

На деяких ділянках Миколаївської дороги нову дорожню розмітку вже завдано, встановлено нові дорожні знаки та реверсивні світлофори. Але багато водіїв скаржаться, що режим роботи смуг у різний час неочевидний.

Коментар глави транспортної комісії

Роз’яснення щодо нової схеми дорожнього руху на Миколаївській дорозі надав голова транспортної комісії Одеської міськради Петро Обухов.

— Кардинальні зміни схеми руху на Миколаївській дорозі відбулися 2020 року — із трьох смуг на годину пік одна стала смугою для громадського транспорту. І для автомобілів лишилося дві. Це спричинило посилення заторів. Зараз у департаменті транспорту вирішили виправити цю ситуацію, повернувши три смуги для автомобілів за години пік. Таким чином, у години пік залишається одна смуга руху громадського транспорту та три для автомобілів. А у зворотному напрямку — дві.

Графік руху транспорту Миколаївською дорогою

Графік руху транспорту на Миколаївській дорозі складається із трьох періодів:

з 15.00 до 22.00: у напрямку селища Котовського три смуги руху для автомобілів та одна – для громадського транспорту; у протилежному — дві загальні смуги;

з 22.00 до 14.00: у бік центру міста чотири смуги, з яких одна – для громадського транспорту; у зворотному напрямку — дві загальні;

з 14.00 до 15.00: рух дозволено лише двома смугами в кожному напрямку. Їздити реверсивними смугами в цей час заборонено.