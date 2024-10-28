35 років тому українська мова набула статусу державної

35 років тому, у жовтні 1989 року, українці вперше отримали мовний закон, який багато в чому перегукувався з аналогічними актами, ухваленими в Грузії та державах Балтії.

Закон гарантував громадянам України національно-культурні та мовні права. Також визнавалася цінність усіх національних мов. Російська мова визнавалася мовою міжнаціонального спілкування народів СРСР. Вибір мови міжособистісного спілкування був невід’ємним правом самих громадян.

Державні акти мали ухвалювати українською мовою, а оприлюднюватися ще й російською. Офіційні документи, зокрема паспорт, видавалися двома мовами.

Закон регулював сфери освіти, науки, культури, юриспруденції тощо. Так навчання та виховна робота мали вестися українською мовою, втім вивчення російської було обов’язковим. Зберігався і вільний вибір мови навчання. Науковці мали право оформляти свої роботи українською або російською мовами, за бажанням. У культурі панівне становище зберігали обидві мови, проте держава мала забезпечити розвиток україномовного кіно та театрального мистецтва.

Незважаючи на збереження в державі значної ролі російської мови, закон став першим вагомим досягненням національно-демократичних сил на шляху до незалежності. Пізніше на його підставі склали державну програму розвитку мови на період до 2000 року. Затвердження української мало відбуватися в регіонах поетапно.

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