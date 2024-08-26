Частина шкіл і дитсадків в Одесі не зможуть використовувати свої укриття: причина

Про це повідомила керівниця Департаменту освіти і науки Одеської міськради Олена Буйневич.

Зокрема, за новими вимогами не можна використовувати бетонні споруди для забезпечення очного процесу в школі або дитячому садку. Вони можуть бути використані тільки як укриття для перехожих.

«У цих закладах немає підвалів і територія не дозволена для будівництва заглиблених споруд через близьке розташування багатоповерхівок і щільне розміщення комунікацій, які нікуди перенести або катакомб.

Ця вимога стосується тих населених пунктів, як наша Одеса, де обстріли балістикою не рідкість», – повідомила Буйневич.

Це стало несподіваною проблемою до початку нового навчального року. Наразі для дошкільнят шукають місця в найближчих садочках із прийнятими укриттями, а школярам – у будівлях інших шкіл. У департаменті обіцяють, що місць вистачить усім.

«Педагоги не військові й не рятувальники, ми не визначаємо, що безпечно, що ні, що можна, що не можна. І не сперечаємося із законодавцями, які ці вимоги висувають і змінюють. Маємо виконувати і виконуємо», – зазначила керівниця.

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Нагадаємо, в Одесі зі 120 шкіл міського підпорядкування власне укриття мають 92 заклади. Ще 25 шкіл через особливості ландшафту використовують укриття закладів, які розташовані поруч. А три школи можуть працювати лише дистанційно. Триває ремонт укриттів у 32 школах.