Мовний скандал у Затоці: чому з кафе виставили відвідувачку? (відео)

Відвідувачку кафе відмовилися обслуговувати державною мовою

Як пише Телеграм-канал «Одеське життя», напередодні власник закладу відмовився обслуговувати відвідувачку українською мовою (нагадаємо, що використання державної мови у громадських установах вимагає мовний закон). Більше того, її навіть виставили надвір.

Обурена дівчина (за інформацією із соцмереж, вона приїхала на відпочинок зі Львова) викликала поліцію, але очікуваної реакції від правоохоронців не було.

«На вулиці ми розмовляли з власником закладу, який агресивно захищав російську мову і сказав, що ніколи ні він, ні його родина, яка вся працює в цьому закладі, не перейдуть на державну і будуть обслуговувати лише мовою окупанта, і їм «наплєвать на ваши закони». Попередження від поліції до власника закладу я так і не почула, але разом із ними я зайшла до закладу Z, з якого нас разом із співробітниками поліції знову вигнали, вказавши, що це «приватна власність». Склалось враження, що поліція на боці рускоговорящого власника громадського закладу»,

– скаржиться постраждала у соцмережах.

На скандал відреагувала представник мовного омбудсмена

Ситуацію в Затоці прокоментувала представник уповноваженого із захисту державної мови на Півдні України Ярослава Вітко-Присяжнюк.

За її словами, скарга на «Burger Z» знаходиться на особливому контролі уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя.

«Ситуація з відмовою обслуговувати громадянку України державною мовою в кафе у с. Затока Одеської області в одну мить стала резонансною не тільки в соцмережах. За її наслідками я особисто розмовляла з В., мовні права якої були порушені, правоохоронцями області, котрі повторно навідалися до закладу та зустрілися з власниками.

За результатами скарги і наказом Уповноваженого розпочато заходи державного контролю щодо дотримання мовного закону власницею цього закладу. Буде вжито всіх необхідних заходів реагування, а також проведено додаткову інформаційно-роз’яснювальну роботу з представниками сфери обслуговування Одещини»,

– написала у Facebook Вітко-Присяжнюк.

Вона також наголосила, що порушення прав громадян на отримання інформації державною мовою неприпустимо, тим більше, що під час війни українці особливо гостро реагують на використання російської мови в публічному просторі та порушення мовного закону.

Нагадаємо, раніше ресторан «Веранда» на одеському пляжі Ланжерон потрапив у мовний скандал через пісні російською мовою.

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