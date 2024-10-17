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Найвідоміший готель Одеси втратив вивіску через порушення закону

Найвідоміший готель Одеси втратив вивіску через порушення закону

У центрі Одеси демонтували російськомовну вивіску «Гостиница Пассаж» у рамках виконання мовного закону.

Про це повідомила представник мовного омбудсмена на Півдні України Ярослава. Вітко-Присяжнюк.

“Результат у самісінькому центрі Одеси, яким хочеться поділитися”, – написала вона на своїй сторінці в соцмережі.

Пассаж: было и стало

Ярослава Вітко-Присяжнюк також повідомила, що демонтажу вивіски передувало звернення до міськради, щоб за документами дізнатися, чи має вона стосунок до історичної пам’ятки. У підсумку з’ясувалося, що вивіски не було одразу після будівництва, вона з’явилася набагато пізніше, і тому законом не охороняється.

Нагадаємо, раніше мовний омбудсмен Тарас Кремінь закликав міську владу демонтувати таблички та рекламу, що порушують мовний закон, а громадян – повідомляти про порушення.

Раніше активісти ГО «Деколонізація. Україна» зажадали демонтувати російськомовну вивіску «Рынок Привоз» в Одесі, нагадуючи необхідність дотримання мовного законодавства.

Також «Одеське життя» розповідало про демонтаж російськомовної вивіски знаменитого Книжкового ринку.

А про «родзинки» одеського Пасажу ви можете дізнатись, прочитавши нашу статтю: Історичні одеські родзинки: а ви про це знали?

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