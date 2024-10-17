Мовний омбудсмен закликав владу Одеси боротися з російськомовними вивісками

Як повідомив у facebook Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, секретаріат омбудсмена фіксує системні порушення мовних прав українців у сфері інформації.

Зокрема, з початку 2024 року надійшло 235 звернень про порушення статті 28 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

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Найбільша кількість звернень надійшла з Києва – 89, Одеської – 75 та Харківської областей – 18.

Станом на 15 жовтня Уповноважений із захисту державної мови виніс 20 попереджень і наклав 18 штрафів.

Переважна більшість порушень стосується ТОВ та ФОПів. Це – турфірми, агентства нерухомості, аптеки, стоматологічні кабінети тощо, зазначив Тарас Кремінь.

Уповноважений наголосив, що дотримання Закону про державну мову в населених пунктах – прямий обов’язок місцевої влади.

«Влада Києва, Одеси та Харкова, почніть перевірку вивісок! Таблички, зовнішня реклама, виконані недержавною, мають бути демонтовані. Закликаємо громадян України повідомляти про порушення, адже захист мови – наша спільна справа!», – закликав Кремінь.

Нагадаємо, мовний закон набув чинності не одразу. Поступово, майже двічі на рік, запроваджувалися ті чи інші норми. Впровадження деяких – планується в майбутньому. Так, 16 липня цього року набуває чинності стаття 25 про мову друкованих засобів масової інформації. А частина третя 21 статті про мову зовнішнього оцінювання буде впроваджена з 1 січня 2030 року. Чи змінилося в людей ставлення до використання державної мови в суспільному просторі, читайте у статті: П’ять років мовному закону: який шлях пройшла українська мова за цей час