Новини Одеси та Одеської області

Мовний омбудсмен закликав владу Одеси боротися з російськомовними вивісками

Мовний омбудсмен закликав владу Одеси боротися з російськомовними вивісками

Одеса на другому місці в країні за кількістю російськомовних вивісок. Мовний омбудсмен Тарас Кремінь закликає міську владу демонтувати таблички і рекламу, що порушують мовний закон, а громадян – повідомляти про порушення.

Як повідомив у facebook Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, секретаріат омбудсмена фіксує системні порушення мовних прав українців у сфері інформації.

Зокрема, з початку 2024 року надійшло 235 звернень про порушення статті 28 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Читайте такожЯк вивчити українську мову легко та швидко?

Найбільша кількість звернень надійшла з Києва – 89, Одеської – 75 та Харківської областей – 18.

Станом на 15 жовтня Уповноважений із захисту державної мови виніс 20 попереджень і наклав 18 штрафів.

Переважна більшість порушень стосується ТОВ та ФОПів. Це – турфірми, агентства нерухомості, аптеки, стоматологічні кабінети тощо, зазначив Тарас Кремінь.

Стаття по темі: Російська мова в Україні: чи варто  відмовлятися від неї?

Уповноважений наголосив, що дотримання Закону про державну мову в населених пунктах – прямий обов’язок місцевої влади.

«Влада Києва, Одеси та Харкова, почніть перевірку вивісок! Таблички, зовнішня реклама, виконані недержавною, мають бути демонтовані. Закликаємо громадян України повідомляти про порушення, адже захист мови – наша спільна справа!», – закликав Кремінь.

Ще на тему: Якщо порушено мовний закон: куди і як поскаржитися?

Нагадаємо, мовний закон набув чинності не одразу. Поступово, майже двічі на рік, запроваджувалися ті чи інші норми. Впровадження деяких – планується в майбутньому. Так, 16 липня цього року набуває чинності стаття 25 про мову друкованих засобів масової інформації. А частина третя 21 статті про мову зовнішнього оцінювання буде впроваджена з 1 січня 2030 року. Чи змінилося в людей ставлення до використання державної мови в суспільному просторі, читайте у статті: П’ять років мовному закону: який шлях пройшла українська мова за цей час

 

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk