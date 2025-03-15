Рівно рік тому, 15 березня 2024 року, російські терористи направили у бік Одеси дві балістичні ракети, споряджені забороненими міжнародним гуманітарним правом касетними зарядами. Удар прийшовся по курортній зоні та приватному сектору одеського узбережжя.

Після першого удару на місце обстрілу приїхали екстрені служби: поліцейські, рятувальники та медики, щоб надати допомогу постраждалим. І буквально за кілька хвилин стався ще один удар… Це було зроблено навмисне, щоб убити якомога більше українців.

У результаті обстрілу загинув 21 чоловік: поліцейські, двоє рятувальників і фельдшер екстреної медичної допомоги.

Як розповів голова Одеської ОВА Олег Кіпер, сьогодні на підстанції швидкої допомоги, де понад 10 років працював одеський фельдшер-герой Сергій Ротару, разом з його родиною та колегами відкрили меморіальну дошку на його честь.

А одеські рятувальники вшанували пам’ять своїх загиблих рік тому колег Віталія Алімова та Дениса Колесникова зворушливим відео.

«Цей біль не пройде ніколи… Минув рік, як ми втратили наших колег, друзів, братів – Віталія Алімова та Дениса Колесникова. Рятувальники потрапили під повторний ракетний удар по місту. Час минає, однак біль у серцях рідних, близьких і колег залишається назавжди. Світла і вічна пам’ять героям! Ми пам’ятаємо…», – повідомили у ДСНС.

Того ж дня загинув колишній заступник мера Одеси Сергій Тетюхін, командир батальйону «Цунамі» Олександр Гостищев і заступник керівника Нацполіції в Одеській області Дмитро Абраменко.

Сергій Тетюхін звільнився з міськради восени 2023 року і мобілізувався до ЗСУ. З першого дня повномасштабного вторгнення він активно допомагав військовим.

Як розповіла подруга загиблого Наталя Жукова, він завжди був на зв’язку з усіма бригадами, адже саме через нього йшла допомога. І в той фатальний день «він не міг вчинити інакше, він не міг не поїхати»…

Світла пам’ять усім загиблим Героям!

Читайте також: