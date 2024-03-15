Що зробив для Одеси загиблий Сергій Тетюхін, колишній заступник мера міста

Сергій Тетюхін був одним з міських чиновників, яких поважали. Він не пов’язаний зі скандалами, його не звинувачували у корупції. А коли на сесії міськради повідомили про його звільнення і перехід до служби у ЗСУ, зал проводжав Сергій Тетюхіна оплесками.

В Одеській мерії зазначили, що він був професійною, порядною та високоморальною людиною, талановитим керівником та справжнім патріотом України.

Сергій Тетюхін зробив великий внесок у розвиток транспортної інфраструктури міста, оптимізацію міського простору, розвиток міжнародного співробітництва.

Минулого року він вирішив приєднатися до Сил оборони України. Без якихось додаткових причин, а просто тому що був патріотом своєї країни.

Обладнання міста комунальною технікою, автобусами, автовежею, сонячна станція на поліклініці, все це його заслуги.

Читайте також: Атака на Одесу 15 березня: постраждали медики та рятувальники, багато загиблих (фото, відео)

Також Сергій Тетюхін багато зробив для безпечного руху в Одесі: з його ініціативи та під його керівництвом у підсвічені переходи, антипаркувальні стовпчики, круговий рух на перехрестях, велосмуги, острівці безпеки.

Він займався ремонтом вулиці Черняховського, залучив експертів та активістів і вона набула нормального європейського вигляду.

Одеська міська рада та Одеський міський голова Геннадій Труханов висловлюють глибокі та щирі співчуття у зв’язку з тяжкою втратою цієї світлої людини та хорошого друга.

Колектив “Одеського Життя” приєднується до співчуття близьким та родині Сергія Тетюхіна.

Також відомо, що від цього ж ракетного удару загинув командир батальйону спеціального призначення “Цунамі” Олександр Гостищев, який раніше був першим заступником голови Нацполіції в Одеській області та Дмитро Абраменко, начальник управління превентивної діяльності Нацполіції в Одеській області, заступник керівника облуправління.

Всього загинуло, за інформацією на 19:00 15 березня, 19 людей, 74 поранені. Серед загиблих є рятувальник та медик, життя яких забрав повторний ракетний удар, коли вони прибули на місце прильоту, щоб допомогти пораненим та постраждалим.

Фото та відеорепортаж про наслідки ракетного удару можна переглянути за цим посиланням: Наслідки ракетної атаки по Одесі 15 березня: кількість загиблих вже 16 (фоторепортаж, відео)