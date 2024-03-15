Новини Одеси та Одеської області

Одесу атакують ракетами: є влучання в житлові будинки (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Одесу атакують ракетами: є влучання в житлові будинки (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Ворог продовжує денні атаки на Одесу. Удень, 15 березня, після оголошення повітряної тривоги, у місті лунають вибухи. Повідомляється про приліт в об’єкт інфраструктури, почалася пожежа.

Повітряна тривога в Одесі пролунала об 11:01. А вже за чотири хвилини пролунав перший вибух.

За даними моніторингових каналів, був запуск балістичних ракет з території Криму.

Телеграм-канал “Николаевский Ванек” повідомляє, що внаслідок прильоту є пошкодження цивільної інфраструктури. Попередньо – це житловий будинок. Спалахнула пожежа.

Атака триває, ворог повторно запускає ракети в бік Одеси та області. Лунають вибухи.

Офіційної інформації про атаку поки що немає.

Тим часом тривога триває, можливі нові пуски ракет. Найкращий спосіб зберегти своє здоров’я і життя – залишатися в укритті або перебувати вдома в тих приміщеннях, де немає вікон, дотримуючись правила двох стін.

Раніше військові розповіли, чому ворог не шкодує ракет для Одеси та області.

ОНОВЛЕНО о 12:10

Керівник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок російської ракетної атаки по Одесі є постраждалі. На місці працюють усі відповідні служби. Дані уточнюються.

Місцеві телеграм-канали повідомляють про близько 30 постраждалих.

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Редакція ПРОФІЛЬ
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