Зеленський нагородив посмертно фельдшера одеської екстренки, вбитого російською ракетою

Президент України Володимир Зеленський нагородив орденом «За мужність ІІІ ступеня» (посмертно) одеського фельдшера Сергія Ротару, який одним із перших прибув на місце ракетного удару по Одесі 15 березня 2024 року, щоб рятувати постраждалих та загинув у результаті повторного ракетного удару.
Відповідний указ, присвячений Дню Конституції України, оприлюднений на сайті глави держави.
«Нагородити орденом «За мужність» ІІІ ступеня… Ротару Сергія Сергійовича (посмертно) – фельдшера відокремленого підрозділу «Одеська станція екстреної (швидкої) медичної допомоги комунального некомерційного підприємства «Одеський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Одеської обласної ради», – йдеться у документі.
Нагадаємо, вдень 15 березня 2024 року рашисти двічі вдарили по Одесі балістичними ракетами. Удар припав по курортній зоні та приватному сектору одеського узбережжя.
На допомогу постраждалим негайно вирушила бригада медиків, у складі якої був і фельдшер Сергій Ротару. Але як тільки медики розпочали виконання своїх службових обов’язків, ворог завдав у те саме місце повторного ракетного удару.
Всього в результаті тієї атаки загинула 21 людина, у тому числі Сергій Ротару.
У загиблого фельдшера залишилися дружина та двоє синів.
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