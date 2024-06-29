Зеленський нагородив посмертно фельдшера одеської екстренки, вбитого російською ракетою

Відповідний указ, присвячений Дню Конституції України, оприлюднений на сайті глави держави.

«Нагородити орденом «За мужність» ІІІ ступеня… Ротару Сергія Сергійовича (посмертно) – фельдшера відокремленого підрозділу «Одеська станція екстреної (швидкої) медичної допомоги комунального некомерційного підприємства «Одеський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Одеської обласної ради», – йдеться у документі.

Нагадаємо, вдень 15 березня 2024 року рашисти двічі вдарили по Одесі балістичними ракетами. Удар припав по курортній зоні та приватному сектору одеського узбережжя.

На допомогу постраждалим негайно вирушила бригада медиків, у складі якої був і фельдшер Сергій Ротару. Але як тільки медики розпочали виконання своїх службових обов’язків, ворог завдав у те саме місце повторного ракетного удару.

Всього в результаті тієї атаки загинула 21 людина, у тому числі Сергій Ротару.

У загиблого фельдшера залишилися дружина та двоє синів.

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