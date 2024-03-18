В Одесі попрощалися з молодим рятувальником, який загинув від повторного удару 15 березня

Як розповіли в регіональному управлінні ДСНС, того фатального дня Денис Колєсніков заступив на добове чергування. Через кілька хвилин після прильоту він із колегами вже був на місці, рятував людей.

Унаслідок повторної атаки Денис отримав поранення, несумісні з життям, врятувати його не вдалося.

“Ще один удар. Ще одна ракета. Крики. Сльози. Багато крові. Вона всюди: на обличчях, на руках, на бойовиках. Уже немає планів, уже не настане завтра. Секунда – і вже немає життя…

Він був одеським рятувальником. Денис. 29 років. Молодий, енергійний. Був… Це “був” розриває серце на шматки. Це пекельний біль, який ніколи не вщухне…”, – розповідають колеги загиблого.

Попрощатися з Денисом Колєсніковим прийшли сотні людей: рідні, близькі, колеги, друзі, знайомі.

“Те, що довелося пережити нашим хлопцям – рятуючи один одного – неможливо передати словами. Нам невимовно боляче. Це непоправна втрата. Частина нашої родини, частина нас”, – кажуть рятувальники.

Ще одним ударом для сім’ї одеських ДСНС-ників стала смерть 39-річного водія-пожежника Віталія Алімова, серце якого не витримало – він помер наступного дня в лікарні.

У п’ятницю, 15 березня, російські терористи запустили по Одесі дві балістичні ракети. У результаті зруйновано будівлю рекреаційного об’єкта, пошкоджено приватні будинки, станцію техобслуговування, газопровід низького тиску, авто швидкої допомоги та пожежно-рятувальні автомобілі.

Повідомлялося про 21 загиблого і більш ніж 70 постраждалих, частина з яких – у важкому стані.

Серед убитих росіянами 15 березня – командир полку “Цунамі” Олександр Гостищев, а також колишній заступник мера Одеси Сергій Тетюхін.