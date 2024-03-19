Одеса попрощалася із фельдшером швидкої допомоги, вбитим росіянами 15 березня (фото)

Про це повідомили на сторінці Центру екстреної медичної допомоги та Медицини катастроф Одеської області у Facebook.

Труну з тілом медика доставили на місце проживання родини Ротару у Київському районі Одеси – туди, де він виріс та навчався. Тут з ним попрощалися його близькі, рідні, сусіди – усі, хто його знав і пам’ятав.

Після цього траурна процесія попрямувала до Свято-Успенського чоловічого монастиря, де відбулося православне відспівування покійного. Тут Сергій часто бував за життя, тож його родичі виявили бажання здійснити чин відспівування саме в монастирі.

Попрощатися з другом та колегою сюди прийшли сотні людей. Серед них – міський голова Геннадій Труханов зі своїми заступниками та керівництво обласного Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Далі траурна процесія із включеними сиренами – за традицією екстренки – прослідувала на рідну Сергію Підстанцію №5, де відбулася цивільна панахида за участю керівництва області, департаменту охорони здоров’я та колег-медиків. Після цього траурний кортеж – знову під звуки сирен – відправився на Західне кладовище, де тіло Сергія Ротару було поховане з усією пошаною.

Нагадаємо, 15 березня російські терористи запустили Одесою балістичну ракету. Удар припав по курортній зоні та приватному сектору одеського узбережжя.

На допомогу постраждалим негайно вирушила бригада медиків, у складі якої був і фельдшер Сергій Ротару. Але щойно медики приступили до виконання своїх службових обов’язків, ворог завдав у те саме місце повторного ракетного удару.

Загинули фельдшер Сергій Ротару, співробітник ДСНС (ще один рятувальник помер у лікарні наступного дня), керівництво Нацполіції та заступник мера Сергій Тетюхін.

Загалом внаслідок терористичної атаки Одеси 15 березня 2024 року загинула 21 особа та понад 50 людей постраждали. Зруйновано будівлю рекреаційного об’єкту, пошкоджено понад шість десятків приватних будинків, станцію техобслуговування, газопровід, автомобілі швидкої допомоги та рятувальників.

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