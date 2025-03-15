Ровно год назад, 15 марта 2024 года, враг российские террористы направили в сторону Одессы две баллистические ракеты, снаряженные запрещенными международным гуманитарным правом кассетными зарядами. Удар пришелся по курортной зоне и частному сектору одесского побережья.

После первого удара на место обстрела приехали экстренные службы: полицейские, спасатели и медики, чтобы оказать помощь пострадавшим. И спустя буквально несколько минут был нанесен еще один удар… Это было сделано намеренно, с тем чтобы убить как можно больше украинцев.

В результате обстрела погиб 21 человек: полицейские, двое спасателей и фельдшер экстренной медицинской помощи.

Как рассказал глава Одесской ОВА Олег Кипер, сегодня на подстанции скорой помощи, где более 10 лет работал одесский фельдшер-герой Сергей Ротару, вместе с его семьей и коллегами открыли мемориальную доску в его честь.

А одесские спасатели почтили память своих погибших год назад коллегВиталия Алимова и Дениса Колесникова трогательным видео.

«Эта боль не пройдет никогда… Прошел год, как мы потеряли наших коллег, друзей, собратьев – Виталия Алимова и Дениса Колесникова. Спасатели попали под повторный ракетный удар по городу. Время проходит, однако боль в сердцах родных, близких и коллег остается навсегда. Светлая и вечная память героям! Мы помним…», – сообщили в ГСЧС.

В тот же день погибли бывший заместитель мэра Одессы Сергей Тетюхин, командир батальона «Цунами» Александр Гостищев и заместитель руководителя Нацполиции в Одесской области Дмитрий Абраменко.

Сергей Тетюхин уволился из горсовета осенью 2023 года и мобилизовался в ВСУ. С первого дня полномасштабного вторжения он активно помогал военным.

Как рассказала подруга погибшего Наталья Жукова, Сергей Тетюхин всегда был на связи со всеми бригадами, ведь именно через него шла помощь. И в тот роковой день «он не мог поступить иначе, он не мог не поехать»…

Светлая память всем погибшим Героям!

Читайте также: