Последствия ночного «прилета» в Одессе: 15 марта 2025 г.
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Раніше ми повідомляли, що пізно ввечері 14 березня ударні безпілотники атакували підстанції, відповідальні за постачання міст Чорноморськ і Білгород-Дністровський. У результаті місто-супутник Одеси залишилося без світла.

Але й цього ворогу здалося мало, і вночі на Одесу та область знову полетіли ворожі безпілотники.

Последствия ночного «прилета» в Одессе
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«В Одесі частково зруйновано приватний житловий будинок і пошкоджено легковий автомобіль. У передмісті Одеси в будівлі приватного підприємства є пошкодження даху, вікон і дверей», – так описали наслідки цієї атаки в Одеській ОВА.

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Последствия ночного «прилета» в Одессе: 15 марта 2025 г.

А ось яка картина постала перед очима нашого кореспондента:

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Последствия ночного «прилета» в Одессе, наводят порядок

На місці працюють рятувальники та комунальники, а місцеві жителі по мірі сил намагаються навести хоч якийсь порядок у своєму напівзруйнованому житлі…

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