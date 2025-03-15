Раніше ми повідомляли, що пізно ввечері 14 березня ударні безпілотники атакували підстанції, відповідальні за постачання міст Чорноморськ і Білгород-Дністровський. У результаті місто-супутник Одеси залишилося без світла.
Але й цього ворогу здалося мало, і вночі на Одесу та область знову полетіли ворожі безпілотники.
«В Одесі частково зруйновано приватний житловий будинок і пошкоджено легковий автомобіль. У передмісті Одеси в будівлі приватного підприємства є пошкодження даху, вікон і дверей», – так описали наслідки цієї атаки в Одеській ОВА.
А ось яка картина постала перед очима нашого кореспондента:
На місці працюють рятувальники та комунальники, а місцеві жителі по мірі сил намагаються навести хоч якийсь порядок у своєму напівзруйнованому житлі…
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