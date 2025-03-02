Загинули цілими сім’ями

Нагадаємо, в ніч на суботу, 2 березня 2024 року ворог направив у бік Одеси вісім ударних безпілотників. Один із них, вочевидь, оснащений термобаричною бойовою частиною, завдав удару по дев’ятиповерхівці на проспекті Добровольського, знищивши цілий під’їзд.

Того ранку нашому кореспонденту вдалося поспілкуватися з одеситкою Сарою, яка чекала результатів пошуку своїх родичів – молодої мами та її чотиримісячного сина. Її чоловік і старша дочка не постраждали, оскільки в момент прильоту знаходилися в дальній кімнаті квартири.

Але дива, на жаль, не сталося: незабаром рятувальники дістали з-під завалів тіла жінки та її малюка…

Тієї страшної ночі російські вбивці забрали життя 12 людей, серед них п’ятеро дітей:

4-місячний Тимофій;

8-місячна Єлизавета;

3-річний Марк;

8-річна Злата;

10-річний Сергій.

Тоді ж внаслідок удару російського «шахеда» по багатоповерхівці в Одесі загинула ціла багатодітна сім’я військовослужбовців.

«Звичайні сім’ї, просто спали у своїх квартирах, втратили найдорожче. Хтось втратив дітей, хтось – батьків. Хтось залишився один у цьому світі… Вічна пам’ять загиблим!», – написав сьогодні міський голова Геннадій Труханов.

Тим часом, росіяни цинічно звинуватили у всьому українське ППО – нібито під’їзд був зруйнований після попадання в нього зенітної ракети захисників одеського неба. Але відео, яке опублікував Телеграм-канал «Одеського життя» спростовує цю брехню: на ньому видно і чути, як ударний безпілотник летить низько над будинками, а потім врізається в один із них.

У якому стані зараз постраждалий будинок

За даними Одеської міської ради, у пошкодженому рік тому житловому будинку провели всі стабілізаційні заходи та відновили комунікації. Наразі йде збір документації для подання на тендер.

За словами місцевих жителів, у парадній всередині будинку зробили ремонт, пофарбували стіни та стелі. Залишилася частина робіт, очевидно, закінчать навесні.

Раніше «Одеське життя» розповідало про найжорстокіші атаки Одеси у 2024 році.