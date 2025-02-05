Як стало відомо на сесії Одеської міської ради, що відбулася сьогодні, у середу, 5 лютого 2025 року, таку відповідь отримала вдова у відповідь на своє звернення.

Свою відмову в департаменті аргументували тим, що формулювання «травма, пов’язана з виконанням службових обов’язків» за фактом смерті Тетюхіна не дозволяє надати його рідним статусу члена сім’ї загиблого відповідно до чинного законодавства.

Як пояснили чиновники мерії, це стосується тих випадків, коли поліцейський гине під час виконання «основних завдань поліції». А у разі смерті під час бойових дій у документі має бути зазначено наступне: «Поранення (травма, контузія, каліцтво), отримане під час службових обов’язків у період дії військового стану під час безпосередньої участі в бойових діях або забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки та оборони, відображення та стримування збройної агресії».

На підставі цього департамент соціальної політики ухвалив рішення відмовити вдові у наданні статусу члена сім’ї загиблого Захисника.

Показово, що сім’я побратима Тетюхіна, заступника начальника ГУНП на Одещині Дмитра Абраменка, який також загинув під час удару 15 березня, при наданні допомоги пораненим бійцям бригади «Лють», аналогічний статус отримала.

Особливого цинізму в ситуацію додає те, що у наданні статусу відмовив структурний підрозділ мерії, в якому Сергій Тетюхін багато років плідно працював, реалізувавши безліч важливих для Одеси проектів.

Депутат Наталія Жукова попросила мера Одеси Геннадія Труханова взяти під контроль питання щодо надання статусу члена сім’ї загиблого дружині Сергія Тетюхіна.

У свою чергу директор департаменту праці та соцполітики Одеської міськради Олена Китайська заявила, що незважаючи на те, що медична комісія підтвердила, що Сергій Тетюхін загинув при виконанні службових обов’язків, для офіційного визнання його сім’ї як сім’ї загиблого необхідно, щоб причина смерті була пов’язана саме з пораненням або травмою, отриманими під час захисту України чи її населення від російських агресорів. За її словами, вдові Сергія Тетюхіна рекомендовано звернутися до Міністерства внутрішніх справ, щоб уточнити формулювання причин смерті, і тоді отримати статус члена сім’ї загиблого буде можливо.

Труханов у результаті пообіцяв, що міськрада не залишить сім’ю Сергія Тетюхіна без допомоги.

Як повідомляло «Одеське життя», у листопаді 2023 року Сергій Тетюхін звільнився з міськради і мобілізувався у ЗСУ. У мерії він спочатку працював директором департаменту економічного розвитку, потім очолював департамент транспорту, а потім обіймав посаду заступника міського голови, а з травня 2023 року був першим віце-мером.

Сергій Тетюхін загинув 15 березня 2024 року – у день, коли росіяни двічі з інтервалом у півгодини атакували балістикою курортну зону та приватний сектор одеського узбережжя.

Внаслідок обстрілу загинула 21 особа – як мирні жителі, так і рятувальники та медики, які прибули на місце події після першого удару. Тоді ж загинули командир батальйону «Цунамі» Олександр Гостищев та заступник керівника Нацполіції на Одещині Дмитро Абраменко. Ще 75 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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