Урагани в Одесі: чи впораються наші комунальники зі ще одним

Деревопад і застиглий транспорт

Напередодні очікуваного розгулу стихії постачальники електрики, води і тепла відзвітували про готовність до роботи в режимі погіршення погодних умов. Тобто одесити могли спати спокійно — адже зовсім недавно компанії заявили про придбання в достатній кількості генераторів і запасів пального.

А вранці в Одесі почався дощ зі снігом. Потім обрушився снігопад. За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, у суботу 26 листопада в місті випала двомісячна норма опадів — 68 міліметрів. Пориви вітру в місті сягали 25 метрів на секунду. А в області — до 35.

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За дві доби негоди ураганний вітер повалив у місті 355 дерев і 88 великих гілок. У дворі на вулиці Філатова дерево впало на будинок, пошкодивши фасад. Мешканці стверджують, що просили «Зелентрест» спиляти його ще влітку.

На Картамишівській дерево впало на газову трубу. На щастя, витоку не сталося.

Снігова буря зруйнувала старовинний одеський будинок. За адресою Базарна, 93 обвалилася частина будівлі — пам’ятки архітектури. Цей будинок, побудований 1892 року, було визнано аварійним ще 1994-го.

Заноси на дорогах

Ожеледь перетворила дороги Одещини на ковзанку. Машини та автобуси з’їжджали в кювети, грузли в заметах. Стояти в заметах люди були змушені довгими годинами. За дві доби рятувальні групи евакуювали зі снігових пасток приблизно 2500 людей, зокрема 162 дитини. Відбуксирували 849 транспортних засобів, включно з 24 автобусами і 17 машинами швидкої допомоги.

В Одесі частина міських доріг була заблокована деревами, що впали. А на узвозі Маринеско автомобілісти через погане зчеплення, траплялося, не могли піднятися нагору.

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Весь день і впродовж ночі снігові замети в місті розчищали 78 одиниць снігоприбиральної техніки.

Сніговий буран в Одеській області забрав життя шести людей. На трасі Одеса — Кучурган в автомобілі ВАЗ загинув військовий. В Одесі виявлено трупи п’яти замерзлих бездомних.

Чому не спрацював запасний варіант із генераторами?

Через обрив мереж уже в першій половині дня частина міста залишилася без світла. У багатьох будинках зникла вода. А потім — і тепло.

Для відновлення водопостачання більшість насосних станцій було переведено на роботу від генераторів. І вода в деяких районах з’явилася.

А ось батареї, як і раніше, залишалися крижаними. Хоча ще в жовтні директор КП «Теплопостачання міста Одеси» Ганна Позднякова заявляла, що, готуючись до непростого опалювального сезону, підприємство в необхідній кількості запаслося дизельними генераторами і паливом.

Зрозуміло, змерзлі одесити почали активно цікавитися, як і де це обладнання використовується. І виявилося, що генераторами обладнано 148 малих і квартальних котелень. А сім районних котелень від генератора живити технічно неможливо. Потужність їх занадто велика. Тому до стабілізації електропостачання великі котельні вмикати не будуть.

Частина величезного району залишилася без тепла

Якщо в більшості одеситів була надія на теплі батареї, то десяткам тисяч жителів селища Котовського розраховувати на включення теплопостачання не доводилося.

Вночі буран повалив трубу котельні «Північна-2». Були пошкоджені дах і стіна. Котельня забезпечувала теплом 243 багатоповерхівки, дев’ять дитячих садків, дев’ять шкіл, сім установ. Усі вони залишилися без опалення.

До аварійних робіт приступили негайно — вже вночі. До вечора 27 листопада роботу котельні було відновлено. У тестовому режимі вона пропрацювала до ранку. За словами місцевих жителів, опалення було тільки в частині будинків. Вранці котельню знову зупинили.

У такому режимі, за словами Анни Позднякової, «Північна-2» працюватиме до закінчення аварійних робіт. Займуть вони кілька днів. Реконструювати димову трубу в рамках опалювального сезону неможливо. Відновлювальні роботи розпочнуться після його закінчення.

Тим часом поліція відкрила кримінальну справу за фактом руйнування труби. КП «Теплопостачання міста Одеси» підозрюють в умисному багаторічному ігноруванні стану об’єкта.

Уже за два дні роботу котелень відновили, крім «Північної-2». Щоправда, радіатори у квартирах не особливо теплі.



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