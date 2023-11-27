Майже 150 тисяч родин на Одещині залишаються без світла: куди звертатись

Енергетики Одещини майже добу відновлюють електропостачання на Одещині. Сильний вітер та налипання снігу спричинили обриви електродротів та падіння електроопор.
Про це повідомляють у пресслужбі Одеської міськради з посиланням на ДТЕК “Одеські електромережі”.
У повідомленні йдеться, що працівники ДТЕКу продовжують ліквідацію наслідків негоди, яка вирує в Одесі та області з вечора 25 листопада.
За минулу добу фахівці-енергетики відремонтували 102 лінії та 822 підстанції, повернули світло для 48 511 родин у 129 населених пунктах області.
Станом на 9:00 сьогодні, 27 листопада, без світла залишаються 147 895 родин у 340 населених пунктах Одещини.
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Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання у домівки мешканців Одещини. Спеціалісти вже ремонтують 218 повітряних ліній та 2 733 високовольтні й трансформаторні підстанції.
Корисна інформація:
У разі відсутності світла, будь ласка, повідомте у ДТЕК “Одеські електромережі” про це через у зручний для вас спосіб:
- приватні повідомлення тут, на сторінці фейсбук;
- спеціальну форму на нашому сайті в розділі «Відсутня електроенергія?»;
- через чат-бот:
Telegram
Viber
- зателефонувавши за номерами кол-центру з мобільного телефону:
+38 (068) 750 90 90
+38 (095) 750 90 90
+38 (073) 750 90 90
- стаціонарного телефону: +38 (048) 705 90 90.
Через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені, –
повідомили в компанії.