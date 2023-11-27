Вітер зруйнував найбільшу котельню у місті: без опалення половина селища Котовського (фото)

Як повідомляло “Одеське Життя”, вчорашня негода призвела до руйнування найбільшої котельні в Одесі. Її ж власна труба не витримала поривів вітру, зледеніння та налипання снігу, впала і повністю зруйнувала приміщення котельні. Це сталося близько у районі 22 години вечора 26 листопада. За свідченням очевидців, 2/3 величезної стометрової труби впали всередину своєї конструкції. Це повністю зруйнувало задню частину котельні та сильно пошкодило будинок загалом.

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Гуркіт від падіння труби був настільки сильний, що, як писали в місцевих пабликах місцеві жителі, його чуло все селище Котовського, незважаючи на шум ураганного вітру та завірюхи.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що 243 багатоквартирні будинки на 9 та 16 поверхів, дев’ять дитячих садків, дев’ять шкіл та сім медичних закладів тепер не мають централізованого опалення. Це десятки, якщо не сотні тисяч людей.

У мерії повідомили, що за неможливості запуску котельні міська влада разом із спеціалістами «Одесагаз» та інших профільних служб відпрацювала можливість підключення модульних котелень як резервний варіант.

Це дозволить дати тепло до будинків мешканців, підключаючи їх до мереж газопостачання. Кожна котельня буде встановлена на окрему групу будинків.

За попередніми даними фахівців, стан труби дозволяє організувати опалювальний процес. Протиаварійні роботи, за прогнозами, продовжуватимуться протягом 10-15 днів.

Наразі проводяться роботи з ліквідації наслідків.