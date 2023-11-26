Одесити залишилися не лише без світла, а й без тепла та води

Коли у будинках одеситів знову з’явиться тепло

Як пояснили у КП «Теплопостачання міста Одеси», через сьогоднішню негоду сталися аварії на електромережах і з цієї причини котельні були змушені призупинити роботу.

«У зв’язку зі складними погодними умовами і, як наслідок, перепадами напруги електроенергії або повного припинення електропостачання змушені тимчасово припиняти роботу великих районних котелень з метою запобігання подальшим аварійним ситуаціям та збереженню сталого функціонування обладнання»,

– повідомляється на сторінці КП «ТГО» у Facebook.

За словами комунальників, процес теплопостачання буде одразу ж перезапущено після відновлення стабільного електропостачання.

Городян закликають зберігати спокій та берегти один одного.

В Одесі виникли проблеми i з водою

Але й цього виявилося замало: через негоду та проблеми з електропостачанням спостерігаються перебої з водопостачанням у різних районах Одеси.

Як повідомляє Телеграм-канал «Одеське життя» з посиланням на філію «Інфоксводоканалу», iз-за стрибків напруги та відключення електроенергії насосне обладнання відключається кожні 10 хвилин і не може працювати стабільно.

Для відновлення водопостачання переважна більшість насосних станцій було переведено на роботу від генераторів.

Залишається лише очікувати найближчим часом покращення ситуації з електропостачанням та стабілізації тиску води.

Як повідомлялося раніше, сьогодні ввечері через обрив проводів частина Одеси залишилася без світла.

Раніше стало відомо, що знеструмлено центр міста, але, як пишуть одесити в соцмережах, нині світла також немає на Черемушхах та Ленпоселку.

Нагадаємо, сьогодні, в неділю, 26 листопада, в Одесі та Одеській області розгулялася снігова стихія.