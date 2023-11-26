На півдні Одеської області вирує негода: коротке зведення по районах

Сьогоднішній недільний день, 26 листопада 2023 року, додав клопоту шляховикам і енергетикам Одеської області через сніжно-вітряну стихію, що обрушилася на регіон.
Голова Одеської ОВ Олег Кіпер надав коротке зведення про ситуацію в Одеській області.
Отже, станом на 13:00 26 листопада 2023 року обстановка по районах області така:
Білгород-Дністровський район
З 16-ти територіальних громад у 3 є світло, у 3 – частково, о 10 – відсутне. Проблем із водопостачанням та теплопостачанням немає. Лікарні працюють і у штатному режимі.
На трасі Р-72, Білгород-Дністровський – КПП Старокозаче, Н-33 Одеса – Монаші, М-15 Одеса – Рені спецтехніка розчищає.
На 66 км траси М-15 сталася ДТП, перекинулася великовантажна машина із зерном. Йде розчищення дорожнього покриття від зерна.
Частину траси від Сарати до Одеси тимчасово закрито.
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Подільський район
Все працює у штатному режимі.
У Балтській громаді (у с. Саражинка, Перейма, Оленівка, Барсуки, Лісничівка) відсутня електроенергія.
Березівський район
У 36 населених пунктах повністю відсутнє електропостачання та у 6 населених пунктах частково з водопостачанням проблем немає. Усі служби працюють у штатному режимі.
Роздільнянський район
У 4 громадах перебої з електроенергією (загалом у 9 населених пунктах), об’єкти інфраструктури працюють у штатному режимі.
Одеський район
Електропостачання відсутнє у 36 населених пунктах. Водо- та теплопостачання є.
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Ізмаїльський район
Без енергопостачання залишаються 43 населені пункти Ізмаїльського району, 6 – частково. Об’єкти критичної інфраструктури працюють від генераторів. Відсутнє водопостачання у м. Кілія.
Проводиться розчищення автошляхів: М-15 на ділянках Ізмаїл – Рені, Ізмаїл – с. Кірнички, а також Т-16-31, Т-16-06, Т-16-42, місцевих доріг Василівка – Кам’янка, Шевченкове – Мирне – Десантне, Кілія – Червоний Яр. На території Саф’янівської громади посипано аварійно-небезпечну ділянку (спуск-підйом).
Болградський район
Практично у всіх громадах немає електропостачання. Об’єкти критичної інфраструктури працюють на генераторах, спостерігаються перебої з мобільним зв’язком.
Рух трасою Т-16-06 від Болграда до траси Одеса – Рені перекрито. Автобуси, які працюють на заміських маршрутах, тимчасово не ходять.
Кричанська громада:
Рух трасою Т-16-31 Ізмаїл – Болград не заблокований, але транспорту мало. Задіяно 2 трактори.
Працює «Пункт незламності» у с. Киричне.
Болградська громада:
Рух дорогою Виноградівка – Котловина – Нагірне – Орлівка ускладнений, працює техніка.
У населених пунктах починають працювати «Пункти незламності».
Поривом вітру знесло покрівлю ліцею №4.
Кубійська громада:
3 населені пункти без електроенергії (с. Кубей, с. Оріхівка, с. Виноградне)
Рух дорогою Т-16-08 перекрито.
«Пункти незламності» працюють.
Теплицька громада:
5 населених пунктів без електроенергії. Усі «Пункти незламності» працюють.
Тарутинська громада:
5 населених пунктів без електроенергії. Дороги посипаються піском (Тарутіне – малий Ярославець, Підгірне). Усі «Пункти незламності» працюють.
Бородинська громада:
2 населені пункти без електроенергії.
Павлівська, Василівська, Гродненська громади повністю без світла.
На дорогах та на дорогах місцевого значення громад району у посиленому режимі працює снігоприбиральна техніка та усі необхідні служби.
В області працює цілодобовий штаб із ліквідації наслідків негоди. Усі служби переведено у посилений режим роботи.