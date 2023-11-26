На півдні Одеської області вирує негода: коротке зведення по районах

Голова Одеської ОВ Олег Кіпер надав коротке зведення про ситуацію в Одеській області.

Отже, станом на 13:00 26 листопада 2023 року обстановка по районах області така:

Білгород-Дністровський район

З 16-ти територіальних громад у 3 є світло, у 3 – частково, о 10 – відсутне. Проблем із водопостачанням та теплопостачанням немає. Лікарні працюють і у штатному режимі.

На трасі Р-72, Білгород-Дністровський – КПП Старокозаче, Н-33 Одеса – Монаші, М-15 Одеса – Рені спецтехніка розчищає.

На 66 км траси М-15 сталася ДТП, перекинулася великовантажна машина із зерном. Йде розчищення дорожнього покриття від зерна.

Частину траси від Сарати до Одеси тимчасово закрито.

Подільський район

Все працює у штатному режимі.

У Балтській громаді (у с. Саражинка, Перейма, Оленівка, Барсуки, Лісничівка) відсутня електроенергія.

Березівський район

У 36 населених пунктах повністю відсутнє електропостачання та у 6 населених пунктах частково з водопостачанням проблем немає. Усі служби працюють у штатному режимі.

Роздільнянський район

У 4 громадах перебої з електроенергією (загалом у 9 населених пунктах), об’єкти інфраструктури працюють у штатному режимі.

Одеський район

Електропостачання відсутнє у 36 населених пунктах. Водо- та теплопостачання є.

Ще новина по темі: Снігопад та поривчастий вітер знеструмили сотні населених пунктів на Одещині

Ізмаїльський район

Без енергопостачання залишаються 43 населені пункти Ізмаїльського району, 6 – частково. Об’єкти критичної інфраструктури працюють від генераторів. Відсутнє водопостачання у м. Кілія.

Проводиться розчищення автошляхів: М-15 на ділянках Ізмаїл – Рені, Ізмаїл – с. Кірнички, а також Т-16-31, Т-16-06, Т-16-42, місцевих доріг Василівка – Кам’янка, Шевченкове – Мирне – Десантне, Кілія – Червоний Яр. На території Саф’янівської громади посипано аварійно-небезпечну ділянку (спуск-підйом).

Болградський район

Практично у всіх громадах немає електропостачання. Об’єкти критичної інфраструктури працюють на генераторах, спостерігаються перебої з мобільним зв’язком.

Рух трасою Т-16-06 від Болграда до траси Одеса – Рені перекрито. Автобуси, які працюють на заміських маршрутах, тимчасово не ходять.

Кричанська громада:

Рух трасою Т-16-31 Ізмаїл – Болград не заблокований, але транспорту мало. Задіяно 2 трактори.

Працює «Пункт незламності» у с. Киричне.

Болградська громада:

Рух дорогою Виноградівка – Котловина – Нагірне – Орлівка ускладнений, працює техніка.

У населених пунктах починають працювати «Пункти незламності».

Поривом вітру знесло покрівлю ліцею №4.

Кубійська громада:

3 населені пункти без електроенергії (с. Кубей, с. Оріхівка, с. Виноградне)

Рух дорогою Т-16-08 перекрито.

«Пункти незламності» працюють.

Теплицька громада:

5 населених пунктів без електроенергії. Усі «Пункти незламності» працюють.

Тарутинська громада:

5 населених пунктів без електроенергії. Дороги посипаються піском (Тарутіне – малий Ярославець, Підгірне). Усі «Пункти незламності» працюють.

Бородинська громада:

2 населені пункти без електроенергії.

Павлівська, Василівська, Гродненська громади повністю без світла.

На дорогах та на дорогах місцевого значення громад району у посиленому режимі працює снігоприбиральна техніка та усі необхідні служби.

В області працює цілодобовий штаб із ліквідації наслідків негоди. Усі служби переведено у посилений режим роботи.