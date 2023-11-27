Пологи під час стихії: на Одещині провели рятувальну операцію для мами та новонародженої дитини

Про це повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини Катастроф Одеської області та регіональної ДСНС.

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Самостійно дістатися бригаді екстреної допомоги засніженими сільськими дорогами було неможливо, тому медикам допомогли рятувальники Сергіївки: на пожежній машині вони діставалися породіллі засніженими дорогами кілька годин. Їх супроводжували поліцейські.

Вчасно прибувши до місця виклику медики успішно прийняли пологи, народилася здорова дівчинка. Однак необхідно було відвезти жінку та новонароджене немовля до пологового будинку.

Через сильний сніг, вітер і величезні пробки навіть пожежний автомобіль не зміг продовжувати рух. Перечекати пік негоди довелося у «Пункті незламності», який знаходиться у пожежній частині селища Сергіївка.

Рано-вранці породіллю та малюка в хорошому стані доставили до лікарні.

На щастя, все обійшлося добре – новонароджену дівчинку назвали Вікторія, адже сьогодні вона вже мала першу її перемогу.

Як розповіли у ДСНС, з початку ускладнення погодних умов рятувальники звільнили зі снігового полону 520 автомобілів, 12 машин швидкої допомоги та 15 автобусів.

До ліквідації наслідків негоди залучено 189 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 710 рятувальників.