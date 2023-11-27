Негода “добила” багатостраждальний будинок на Базарній

Про це повідомляють місцеві паблики.

Як кажуть місцеві жителі, протягом усього вітряного дня багатостраждальний будинок на Базарній видавав звуки тріску. А сьогодні вранці, близько восьмої години ранку, пролунав гуркіт. Не витримавши вагу мокрого снігу, який примерз до фасаду, відпала стіна будинку.

Будинок на Базарній, 93 має поважний вік – він збудований у 1893 році. Місцеві кажуть, що аварійним його визнано ще у середині 90-х років минулого сторіччя. 2005 року з будинком сталася біда: теж був «гуркіт» на горищі: обрушилася і його частина, і частина стіни.

А в серпні цього року на старій одеській Базарній, 93 сталася біда: обвалилася частина флігеля житлового будинку. Люди не постраждали, але жити в обваленій частині будинку тепер не можна.

Останній конкурс на пошук інвестора з ремонту будинку проводився 2021 року, проте заявок від інвесторів так і не надійшло.