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На дорогах Одещини сотні застряглих автівок та автобусів: де попросити про допомогу (фото, відео)

На дорогах Одещини сотні застряглих автівок та автобусів: де попросити про допомогу (фото, відео)

Через стихію, яка вирувала на Одещині майже добу, снігом занесло усі важливі магістралі. Автівки, вантажівки та автобуси опинилися у полоні снігових заметів. Рятувальники працюють цілодобово.

Про це повідомили в ГУ ДСНС Одеської області та МВС Одеської області

Найскладніша ситуація на півночі та півдні Одеської області: снігові перемети сягають півтора метра. До ліквідації наслідків негоди залучені рятувальники, поліцейські, нацгвардійці, прикордонники.

рятувальники на дорогах
рятувальники на дорогах
рятувальники на дорогах
рятувальники на дорогах

Поблизу села Удобне прикордонники з автобусів евакуювали 42 людини, зокрема 10 дітей. За допомогою снігохода на трасі Ізмаїл-Рені рятувальники визволили 6 людей.

Рятувальники другу добу допомагають усім, хто потрапив у снігову пастку.

З початку ускладнення погодних умов рятувальники вивільнили зі снігових заметів 520 автівок, 12 автомобілів швидкої медичної допомоги та 15 автобусів.

Також рятувальники надавали допомогу потерпілим. Усього допомогли 1658 людям, з яких 117 дітей.

рятувальники на дорогах

Окрім того, співробітники ДСНС прибирали повалені дерева та аварійні гілки, які несли загрозу життю та здоров’ю людей.

Надали допомогу 1658 людям,  з яких 117 дітей

Усього до ліквідації наслідків негоди залучено 189 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 710 рятувальників.

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Але попри величезну кількість спецслужб, багато людей другу добу залишаються у заручниках стихії

рятувальники на дорогах

скрін

Тому, аби не створювати ще більший колапс на дорогах, частина магістралей на Одещині залишається закритою.

Станом на ранок в Одеській області закрито рух для всіх транспортних засобів на автошляхах:

  • М-15 Одеса-Рені, км. 11-920 – км. 307+718;
  • М-16 Одеса-Кучурган, км 0+000-59+175;
  • М-05 Київ-Одеса, км. 274+435 – 466+700;

Для вантажівок та фур заборонено рух на трасі:

  • М-28 Одеса-Южне-/М-14/, км. 3+450-28+315.

Контакти для отримання допомоги, якщо ви застрягли у заметі:

  • +38(067)1279002 – черговий ДП “Служба місцевих доріг”;
  • +38(096)2147640 – Одеське райуправління ГУ ДСНС України в Одеській області;
  • 0800500202 – безплатна гаряча лінія ГУ Нацполіціі в Одеській області;
  • +38(048)7227556 Консультаційний центр ГУ ДСНС України в Одеські області;
  • +38(048)7059800 – диспетчер Департаменту транспорту Одеської міськради.

Також надають допомогу небайдужі мешканці Одеси. Якщо потрібна допомога для визволення зі сніжного полону, чи є необхідність у їжі, теплі, воді, то пишіть до чат-бота.

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