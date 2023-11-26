Синоптики не помилилися: Одещину засипало снігом (відео)

Відповідні відео, які виклали у соцмережах місцеві жителі, опублікував Телеграм-канал «Одеське життя».

А «Суспiльне» повідомляє, що найбільше постраждав від листопадового снігопаду південь області, зокрема, Ізмаїльський район. Крім того, частина регіону наразі залишилася без світла.

Нещодавно сніг пішов і в Одесі:

Нагадаємо, з ранку неділі, 26 листопада, заборонено рух великогабаритного транспорту на трасах М-15 Одеса – Рені та М-28 Одеса – Южне. Заборона триватиме приблизно 12 годин.

Також енергетики раніше попереджали, що через складні погодні умови жителі Одеської області можуть залишитися без світла.

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Фото 24 канали