Ураганы в Одессе: справятся ли наши коммунальщики с еще одним

Деревопад и застывший транспорт

Накануне ожидаемого разгула стихии поставщики электричества, воды и тепла отчитались о готовности к работе в режиме ухудшения погодных условий. То есть одесситы могли спать спокойно — ведь совсем недавно компании заявили о приобретении в достаточном количестве генераторов и запасов горючего.

А утром в Одессе начался дождь со снегом. Потом обрушился снегопад. По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в субботу 26 ноября в городе выпала двухмесячная норма осадков — 68 миллиметров. Порывы ветра в городе достигали 25 метров в секунду. А в области — до 35.

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За двое суток непогоды ураганный ветер повалил в городе 355 деревьев и 88 крупных веток. Во дворе на улице Филатова дерево упало на дом, повредив фасад. Жильцы утверждают, что просили «Зелентрест» спилить его еще летом.

На Картамышевской дерево рухнуло на газовую трубу. К счастью, утечки не произошло.

Снежная буря разрушила старинный одесский дом. По адресу Базарная, 93 обвалилась часть здания — памятника архитектуры. Этот дом, построенный в 1892 году, был признан аварийным еще в 1994-м.

Заносы на дорогах

Гололед превратил дороги Одесчины в каток. Машины и автобусы съезжали в кюветы, вязли в сугробах. Стоять в заносах люди были вынуждены долгими часами. За двое суток спасательные группы эвакуировали из снежных ловушек порядка 2500 людей, в том числе — 162 ребенка. Отбуксировано было 849 транспортных средств, включая 24 автобуса и 17 машин скорой помощи.

В Одессе часть городских дорог была заблокирована упавшими деревьями. А на спуске Маринеско автомобилисты из-за плохого сцепления, случалось, не могли подняться наверх.

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Весь день и на протяжении ночи снежные заносы в городе расчищали 78 единиц снегоуборочной техники.

Снежный буран в Одесской области забрал жизни шести людей. На трассе Одесса — Кучурган в автомобиле ВАЗ погиб военный. В Одессе обнаружены трупы пяти замерзших бездомных.

Почему не сработал запасной вариант с генераторами?

Из-за обрыва сетей уже в первой половине дня часть города осталась без света. Во многих домах пропала вода. А затем — и тепло.

Для восстановления водоснабжения большинство насосных станций было переведено на работу от генераторов. И вода в некоторых районах появилась.

А вот батареи по-прежнему оставались ледяными. Хотя еще в октябре директор КП «Теплоснабжение города Одессы» Анна Позднякова заявляла, что, готовясь к непростому отопительному сезону, предприятие в необходимом количестве запаслось дизельными генераторами и топливом.

Понятно, продрогшие одесситы начали активно интересоваться, как и где это оборудование используется. И оказалось, что генераторами оборудованы 148 малых и квартальных котельных. А семь районных котельных от генератора запитать технически невозможно. Мощность их слишком велика. Поэтому до стабилизации электроснабжения большие котельные включать не будут.

Часть огромного района осталась без тепла

Если у большинства одесситов была надежда на теплые батареи, то десяткам тысяч жителей поселка Котовского рассчитывать на включение теплоснабжения не приходилось.

Ночью буран повалил трубу котельной «Северная-2». Были повреждены крыша и стена. Котельная снабжала теплом 243 многоэтажки, девять детских садов, девять школ, семь учреждений. Все они остались без отопления.

К аварийным работам приступили немедленно — уже ночью. К вечеру 27 ноября работа котельной была возобновлена. В тестовом режиме она проработала до утра. По словам местных жителей, отопление было только в части домов. Утром котельную вновь остановили.

В таком режиме, по словам Анны Поздняковой, «Северная-2» будет работать до окончания аварийных работ. Займут они несколько дней. Реконструировать дымовую трубу в рамках отопительного сезона невозможно. Восстановительные работы начнутся после его окончания.

Тем временем полиция открыла уголовное дело по факту разрушения трубы. КП «Теплоснабжение города Одессы» подозревают в умышленном многолетнем игнорировании состояния объекта.

Уже через два дня работу котельных восстановили, кроме «Северной-2». Правда, радиаторы в квартирах не особенно теплые.



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