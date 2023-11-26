Снігопад та поривчастий вітер знеструмили сотні населених пунктів на Одещині

Одеська область: як енергетики борються зі стихією

За повідомленням компанії ДТЕК «Одеські електромережі», сьогодні вранці фахівці відремонтували 10 ліній, які живлять 200 трансформаторних підстанцій, та повернули світло для 6005 сімей у 42 населених пунктах області.

Роботи продовжуються.

«Щоб відновити електропостачання, ми ремонтуємо 41 повітряну лінію, що живить 754 трансформаторні підстанції. Для цього компанія задіяла 55 бригад – це 110 працівників та 55 одиниць техніки»,

– зазначається у повідомленні.

У ДТЕК також показали, за яких умов енергетики борються зі стихією:

«Тільки вони відремонтують одні лінії, як шалений вітер обриває інші. Але наші енергетики ніколи не здаються. І зроблять все, щоб якомога швидше в ваших домівках знову було світло!»

Одеса: без світла залишилася частина Таїрова

Водночас одесити розповіли, що через аварійне відключення одного з трансформаторів Південної РЕМ без світла залишилася частина мікрорайону Таїрова.

«Ідуть ремонтні роботи, але світла вже година немає. Таку інформацію дали нашому ОСББ, одна лінія живить будинок від цього трансформатора, друга від другого, друга працює»,

– поділилася з нами місцева мешканка.

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Коли цей матеріал готувався до виходу, стало відомо, що світло жителям Таїрова все ж таки дали. Але при цьому ДТЕК просять зменшити споживання у зв’язку з сильним навантаженням на систему.

Нагадаємо, раніше енергетики попереджали, що через снігопад і сильний поривчастий вітер в Одеській області можливі аварійні відключення електроенергії.

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