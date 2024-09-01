Тривожний понеділок, «хвостаті» пригоди: сім миттєвостей одеського тижня

«Тут була фортеця і місто»: коли з’явиться меморіальна дошка на Приморському бульварі в Одесі? На Приморському бульварі, 7, на історичній будівлі у серці міста, яка іменується однією з «напівциркульних», ще у 2015 році повинна була з’явитися меморіальна (пам’ятна) дошка – наочна ілюстрація про справжній вік Одеси та на честь старовинного Хаджибея. Ви її бачили? Ні, звісно. І ніхто не бачив. Чому? ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Старий Новий ринок: історія найбуржуазнішого базару Одеси Одеса – це місто, перш за все, засноване для торгівлі, а ринки – це місця, де кожен охочий може не лише задовольнити свої споживчі потреби, але й доторкнутися до багаторічних традицій одеситів у спілкуванні. Багато цих традицій виникли завдяки Новому ринку. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ