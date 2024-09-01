Новини Одеси та Одеської області

Тривожний понеділок, «хвостаті» пригоди: сім миттєвостей одеського тижня

Тривожний понеділок, «хвостаті» пригоди: сім миттєвостей одеського тижня

Телеграм-канал «Одеське життя» в строкатій стрічці подій, що відбуваються, розміщує фото «Мить одного одеського дня». Одне-єдине фото, усього одна мить… Які вони – миттєвості тижня з 26 серпня по 1 вересня?

26 серпня

Тривожний одеський понеділок: спів генераторів; і якось не до кави…

Фото дня: у кафе

27 серпня

Цей хвостатик скоро з’явиться на Котячій стежці біля однієї з одеських кав’ярень.

Фото дня: новый котик

28 серпня

На Дерибасівській: голуби зібралися обговорити якісь власні проблеми.

Фото дня: голуби на Дерибасовской

29 серпня

На одеських ринках – кавуновий настрій…

Фото дня: арбузное настроение

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30 серпня

Коли кав’ярня у центрі міста має власну зону відпочинку… До речі, а ви знаєте, де це?

Фото дня: кафе на Карантинном спуске

31 серпня

Останній день літа

Фото дня: последний день лета

1 вересня

Міський сад: сієста по-одеськи…

Фото дня: отдых в Горсаду

Фото авторки

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Марія Котова ПРОФІЛЬ
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