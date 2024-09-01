Тривожний понеділок, «хвостаті» пригоди: сім миттєвостей одеського тижня

Телеграм-канал «Одеське життя» в строкатій стрічці подій, що відбуваються, розміщує фото «Мить одного одеського дня». Одне-єдине фото, усього одна мить… Які вони – миттєвості тижня з 26 серпня по 1 вересня?
26 серпня
Тривожний одеський понеділок: спів генераторів; і якось не до кави…
27 серпня
Цей хвостатик скоро з’явиться на Котячій стежці біля однієї з одеських кав’ярень.
28 серпня
На Дерибасівській: голуби зібралися обговорити якісь власні проблеми.
29 серпня
На одеських ринках – кавуновий настрій…
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30 серпня
Коли кав’ярня у центрі міста має власну зону відпочинку… До речі, а ви знаєте, де це?
31 серпня
Останній день літа…
1 вересня
Міський сад: сієста по-одеськи…
Фото авторки