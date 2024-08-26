Поранено людей, пошкоджено будинки і транспорт: наслідки ранкового обстрілу Одеської області

Уранці понеділка, 26 серпня, росіяни атакували енергетичну та цивільну інфраструктуру Одеської області. Унаслідок ударів чотири людини дістали поранення, серед них – 10-річний хлопчик.
Про це повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Троє постраждалих, зокрема й дитина, госпіталізовані в стані середнього ступеня тяжкості. Їм надається вся необхідна допомога.
Унаслідок падіння уламків ракет пошкоджено приватні будинки та велику кількість автотранспорту. Також в Одеському районі є збої в електропостачанні.
Усі відповідні служби усувають наслідки атаки росіян. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину агресора проти цивільного населення.
Що відомо про атаку 26 серпня 2024 року
Унаслідок ранкового російського обстрілу України 26 серпня постраждали 15 областей. Окупанти вкотре цілили по об’єктах енергетичної інфраструктури.
Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
За його даними, ворог застосував різні види озброєння, зокрема дрони, крилаті та аеробалістичні ракети. Унаслідок атаки є загиблі та поранені.
У низці регіонів зафіксовано влучання в енергетичну інфраструктуру, внаслідок чого «Укренерго» розпорядилося запровадити екстрені відключення світла.
В Одесі пролунало кілька сильних вибухів. Попередньо, місто з моря обстріляли крилатими ракетами «Калібр», запущеними з кораблів чорноморського флоту рф.