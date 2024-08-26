Поранено людей, пошкоджено будинки і транспорт: наслідки ранкового обстрілу Одеської області

Війна, день 915-й: Білорусь стягнула війська до українського кордону У понеділок, 26 серпня 2024 року, почалася 915-та доба з початку повномасштабної війни в Україні. Зранку росія атакує Україну ракетами та дронами. В Одеському регіоні та низці міст України прогриміли вибухи, працює ППО. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Війна, день 914: росіян пригостять українською «Паляницею» Сьогодні, в неділю, 25 серпня 2024 року, розпочалася 914-та доба з початку повномасштабної війни в Україні. «Одеське життя» пропонує до уваги читачів традиційне зведення з фронту і не лише минулої доби. Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ