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Остання неділя літа: спека не поспішає залишати Одесу (фоторепортаж)

Остання неділя літа: спека не поспішає залишати Одесу (фоторепортаж)

Остання неділя літа… Та це якщо подивитися на календар. Бо ж як вийдеш на вулицю – здається, літо зовсім не збирається покидати Одесу. Сонце, спека… Одеські вулиці немов ніяк не можуть напитися досхочу того сонячного проміння.

Неділя… Тут – якась незвична тиша, тут – навпаки – людський натовп.

Придивляєшся до рослин, квітів та дерев – бачиш ознаки осені. Та вони такі «невиразні», що може здатися, що опинився не в кінці серпня, а десь у розпалі липня.

Міський сад наповнюється людьми зранку. Дуже хочеться постояти ближче до фонтану, та він – на сонці. От і звично люди шукають лавку у тіні, хтось навіть с ноутбуком: працює собі на свіжому повітрі.

Девушка в одесском Горсаду
Август в Одессе
Август в Одессе, Ротонда
В Горсаду
Август в Одессе, фонтан
одесский Горсад летом
Август в Одессе, аллея
Август в Горсаду
Август в Одессе, Горсад, зелень
Август в Одессе, девушка гуляет

Неквапливо прогулюються одесити та гості (о, як їх багато!) по старовинному Міському саду, придивляються, розмовляють про щось «наболіле». А наболілого багато: учора виповнилося рівно два с половиною роки, як триває повномасштабна війна.

– Світло таки будуть відключати, чи, може, якось обійдеться?..

– Вчора на Новому була… Такий він дорогий став, майже нічого не купила…

– От як війна почалась, мені постійно треба якісь вправи робити, аби вийти на вулицю… І чому воно так?..

Август в Одессе, цветы
Август в Одессе, клумба
Август в Одессе, на улице
Август в Одессе, листья
Август в Одессе, дерево
Август в Одессе, розовые цветы
Август в Одессе, трамвай и ветка
Летняя зелень, Одесса
Август в Одессе, Одесса - Украина

Музиканти на вулицях… Голуби теж шукають тінь… Біля лотків з морозивом – невеличкі черги… Людей запрошують на екскурсії…

Здається, все одно здається, що немає ніякої війни. Та от залунає тривога, то, як бачу, оце «ми вже до цього звикли» – все ж таки перебільшення. Бо обличчя у людей стають іншими.

Остання неділя літа… Час біжить і біжить: згадую, як ще нещодавно милувались ми першим листям на деревах, першоцвітами та іншими ознаками весни.

Та як би час не біг, незмінним остається одне: віра і надія. Ви ж тільки придивіться на наші світлини!..

Тримаймося!

Август в Одессе, воздушные шары
Август в Одессе, 25.08.24
Август в Одессе, уличные музыканты
Август в Одессе, стайка голубей
Центр Одессы, август 2024
Август в Одессе, котик
Август в центре Оддессы
Август в Одессе, музыканты
Август в Одессе, картины

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Марія Котова ПРОФІЛЬ
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