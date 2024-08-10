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Серпень по-одеськи: спека-злива-спека (фоторепортаж)

Серпень по-одеськи: спека-злива-спека (фоторепортаж)

Ну й серпневий день!.. Та ще й суботній… Вийшла на вулицю: спека… Та це вже звично. А от почула в тему: «Це ж не просто спека. Це парильня якась!..». Жінка ще додала: «Ну от як це витримати?..». Та питання такі – без відповідей…

Так, парильня. На небо подивишся – одразу зрозумієш чому: дощ збирається. Тому й парильня. Дихати немає чим. Одеські клумби – в очікуванні. Люди теж на небо дивляться: буде дощ чи ні?

Август в Одессе
Август в Одессе, на улице
Август в Одессе, палисадник
Август в Одессе, небо и облака
Август в Одессе, зеленое дерево
Центр Одессы в августе
Август в Одессе, авто
Август в Одессе, столик кафе

– Моя погода дощу не обіцяла, – знову чую по дорозі.

Усміхаюсь: «моя погода» – це така, яка у жінці в мобільнику. Не так вже й давно такі слова викликали б здивування (щонайменше)…

Тихий центр стає ще тихіше: щось таки трапляється у природі: мабуть, буде таки дощ. Та поки що сонце припікає…

Але ось воно: «моя погода» помилилась: дощ таки почався. Та ще який! Не дощ – справжня злива.

Люди реагують по-різному: хтось парасольку дістає (в нього інша погода, яка дощ таки обіцяла, він й приготувався), хтось шукає, куди б сховатися. А хтось біжить собі, ще й радіє зливі.

Август в Одессе
Август в Одессе, деоевр
Центр Одессы в августе, машины
Центр Одессы в августе, припаркованные авто
Грозовое небо
Центр Одессы в августе, окно
Центр Одессы в августе, декор в окне
Центр Одессы в августе, начался дождь

– От так і живемо: то спека, то злива, то просто грім…

– А ще повітряні тривоги й тривожні новини… Бо вже третій воєнний серпень у нас…

До речі, я перед дощем під час повномасштабної війни стаю дуже нервовою. Все тремтить, усього лякаюсь. А ви як?

Жінка питає з надією, що всі відчувають те саме. Знов йдуть поради про «найкраще заспокійливе» та про те, як себе треба берегти у важкі часи. Особливо – ті нерви…

Та серпневі зливи недовгі: пройшов собі дощ – знову спека. І та сама парильня… Ну хіба хоч трохи легше дихати стало. Вже є чому порадіти.

Тримаймося!..

Центр Одессы в августе, метелки
Центр Одессы в августе, мокрый асфальт
Дождь в Одессе
Центр Одессы в августе, прохожий
Центр Одессы в августе, дождь
Дождь в Одессе
Центр Одессы в августе, мокрые улицы
В Одессе прошел ливень

Фото авторки

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Марія Котова ПРОФІЛЬ
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