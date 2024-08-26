На Котячій стежці Одеси скоро з’явиться новий персонаж (фото)

О, ці одеські котики на Котячій стежці!.. Стежка з’явилась вже давно, в іншому житті, до повномасштабного вторгнення, з ініціативи скульптора Тетяни Штикало, яка й стала автором більшості одеських котоскульптур.

А потім інші котики, котики воєнного часу, з’явились на фасадах одеських будинків…

А от нових котоскульптур ми давно вже не бачили. От тільки, як виключення, кота Тайсона поруч з школою ім. Костанді.

Та от ми потрапили до майстерні художника і скульптора Вікторії Кравченко. І побачили… його.

Вікторія, нагадаємо, голова громадської організації «Митецький Гарт», кураторка фестивалю, присвяченого 609-й річниці заснування міста.

А «він» – це, звісно, котик. І, як бачите на наших світлинах, він посміхається, тримає в лапках чашку і виглядає, перш з все, як суцільний позитив. Хоча окрас в нього буде іншим.

Таємниця триває… Так, мені пощастило побувати у майстерні Вікторії, навіть доторкнутися до нової котоскульптури, але ж ми ще не можемо сказати, коли й де відбудеться «офіційне» відкриття цього милішого хвостатика. Навіть його ім’я – це поки що загадка.

Ну а поки що ви можете подивитися на нього разом з його авторкою і зменшеною копією.

Чи стане копія елементом композиції – це теж поки таємниця.

Можемо лише додати, що цей котик буд прикрашати вхід одної з одеських кав’ярень.

Тож чекаємо зустрічі!..

Фото авторки