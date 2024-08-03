Кавунове свято по-одеськи: звідки ягідка та скільки коштує? (фото)

Кавунове розмаїття

Хоча й Всесвітній день кавуна святкується у серпні, перші («наші, врожаю цього року») ми побачили на Привозі ще наприкінці червня. Вони коштували 30 гривень за кілограм. Що сьогодні?

Сьогодні – справжнє кавунове розмаїття. Ягідка (чи зовсім не ягідка) продається на ринках, супермаркетах, «подорожніх» базарчиках. Іноді навіть там, де ви аж ніяк не сподівались їх зустріти. Наприклад, в районі Привозу я побачила кавунчики серед продажу квітів…

Ціна на улюблену багатьма баштанну культуру сьогодні різна. В супермаркетах вона коливатиметься між 14 (з копійками) до майже 40 гривень.

А от на ринках Привоз та Новому ціна сьогодні така – від 10 до 15 гривень за кілограм. Це «в середньому».

На Привозі є така «точка», де ви можете купити кавуни по сім гривень за кілограм. Але ж не все так просто. За таку ціну треба купити не менше ніж три кавуни…

Звідки ягідка?

Звідки ягідка? Частіше за все – це Одеська область. Ізмаїл, Кілія, Татарбунари… Дуже часто чула у відповідь (це сьогодні), що кавуни з Овідіопольського району. Інколи зустрічаються кавуни з Миколаївської області. Але це вже дійсно – рідкість.

В одному місці на Привозі мене запевняли, що кавуни найкращі, бо вони – з Херсону. Та інші продавці казали, що «це – найкраща брехня», яку сьогодні можна почути на знаменитому ринку міста. А от інший продавець запевняв, що кавуни хоча й вирощені в Одеській області, та вони «вирощені з херсонського насіння кавуна». Тому й дорожчі…

Ціла наука

Купляти (обирати) кавуни, як вважають одесити, – це ціла наука. Треба ж обрати «правильну» ягідку. Де вчитись? Та де завгодно. Хтось лізе в інтернет, хтось вважає, що знання, що передала бабуся – найцінніші.

– Кавун повинен бути, перш за все, сухий. Головне – вивчити його хвостик! – передає свої знання на Привозі покупець.

Продавець знавцю не заважає: хоча йому ці «монологи» трохи набридли, та все ж реклама…

– Я теж на хвостик дивлюсь, – каже жінка на «лекції» поруч з грудою кавунів.

– А я підхожу до продавця та прошу: «Оберіть мені класний кавунчик». Я нічого не розумію в ньому. Зазвичай отримую солодкий, такий, як треба», – каже інша потенційна покупниця.

– А я прошу, аби розрізали та дали скуштувати.

– Солодкий і смачний – ще не означає, що кавун безпечний…

– Ніколи не купую кавуни на ринках! Тільки в супермаркетах, – вважає інша.

За кавуном – до супермаркету

А що ж в супермаркеті? А там ягідка коштує трохи дорожче. Є й такі кавуни, що взагалі дуже «дорогенькі». Чому?

– Всі кавуни в нас – з Ізмаїльського району Одеської області, – пояснює мені адміністратор.

– А ціни?

– А ціна залежить від якості, звісно. От наприклад, ви дивитесь на органічні кавуни. Так, вони дорожчі. Але ж можна купити половину чи чверть кавуна… Зате ви точно знаєте, що він пройшов перевірку, що купуєте дійсно якісний товар. Тож не отруїтесь ніколи!.. Ніяких пестицидів-гербіцидів. Екологічно якісна продукція. Як бачите, в нас ціле розмаїття кавунів. Є й такі, що коштують, як на ринках – чотирнадцять гривень п’ятдесят копійок. Такі теж можна купити шматками…

До речі, купуючи кавуни в супермаркеті, пам’ятайте, що ті ж самі органічні та «найправильніші» коштують по-різному. До того ж (сезон у розпалі!) ціни на них іноді знижуються. Вчора ще коштував тридцять гривень за кілограм, а завтра його можна буде купити за 18-19 гривень.

Що ж до ринків, то ви ж самі знаєте, що ціни там коливаються не щоденно, а кілька разів на день.

…По дорозі додому на одній з торгових доріжок продавець кавунів запевняв потенційного покупця, що його кавуни найкращі, бо «домашні».

Домашні кавуни, органічні, ринкові чи з супермаркету… Сьогодні в них – свято. Тож святкуємо разом!.. Ви ж, звісно, полюбляєте цю ягідку, яку фахівці, як виявилось, вважають аж ніяк не ягідкою. Хоча – хто як…

Фото авторки