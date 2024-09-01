Тревожный понедельник и «хвостатые» приключения: семь мгновений одесской недели

Телеграм-канал «Одесская жизнь» в пестрой ленте происходящих событий размещает фото «Мгновение одного одесского дня». Одно-единственное фото, всего один миг… Какие они – мгновения недели с 26 августа по первое сентября?
26 августа
Тревожный одесский понедельник: хор генераторов и как-то не до кофе…
27 августа
Этот хвостатик скоро появится на Кошачьей тропе возле одного из одесских кафе.
28 августа
На Дерибасовской: голуби собрались обговорить какие-то личные проблемы.
29 августа
На одесских рынках ― арбузное настроение…
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30 августа
Когда кафе в центре города имеет собственную зону отдыха… Кстати, а вы знаете, где это?
31 августа
Последний день лета…
1 сентября
Горсад: сиеста по-одесски:
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