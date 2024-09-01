Тревожный понедельник и «хвостатые» приключения: семь мгновений одесской недели

В Одесской области установили памятные доски спасателям, убитым ракетой россиян (фото) На Аллеях Героев в городе Белгород-Днестровском и селе Шабо Одесской области установили памятные доски спасателям, погибшим в марте этого года в результате повторного ракетного удара по Одессе. ПОДРОБНЕЕ

«Здесь была крепость и город»: когда появится мемориальная доска на Приморском бульваре в Одессе? На Приморском бульваре, 7, на историческом здании в сердце города, которое именуется одним из «полуциркульных», еще в 2015 году должна была появиться мемориальная (памятная) доска – наглядная иллюстрация о настоящем возрасте Одессы и в честь старинного Хаджибея. Вы ее видели? Нет, конечно. И никто не видел. Почему? ПОДРОБНЕЕ