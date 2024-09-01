Новости Одессы и Одесской области

Тревожный понедельник и «хвостатые» приключения: семь мгновений одесской недели

Тревожный понедельник и «хвостатые» приключения: семь мгновений одесской недели

Телеграм-канал «Одесская жизнь» в пестрой ленте происходящих событий размещает фото «Мгновение одного одесского дня». Одно-единственное фото, всего один миг… Какие они – мгновения недели с 26 августа по первое сентября?

26 августа

Тревожный одесский понедельник: хор генераторов и как-то не до кофе…

Фото дня: у кафе

27 августа

Этот хвостатик скоро появится на Кошачьей тропе возле одного из одесских кафе.

Фото дня: новый котик

28 августа

На Дерибасовской: голуби собрались обговорить какие-то личные проблемы.

Фото дня: голуби на Дерибасовской

29 августа

На одесских рынках ― арбузное настроение…

Фото дня: арбузное настроение

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30 августа

Когда кафе в центре города имеет собственную зону отдыха… Кстати, а вы знаете, где это?

Фото дня: кафе на Карантинном спуске

31 августа

Последний день лета

Фото дня: последний день лета

1 сентября

Горсад: сиеста по-одесски:

Фото дня: отдых в Горсаду

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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