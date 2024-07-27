Одеський Карантинний узвіз: закритий чи відкритий? (фото)

Офіційно: з 27 липня по 27 вересня заборонено рух транспорту на Карантинному узвозі – від вул. Канатної до Польського узвозу. Причина закриття руху – виконання робіт по об’єкту «Капітальний ремонт системи поверхневого водовідведення уздовж Деволанівського узвозу в м. Одесі з відновленням дорожнього покриття».

Звісно, якщо повідомили, то узвіз таки для транспорту буде закритий. Інша справа – коли? Бо, як ми впевнилися, побувавши на Карантинному узвозі, транспорт собі курсує, як і раніше. Навіть ніяких знаків не виставлено.

Карантинний, до речі, тим і відомий, що тут авто зустрінеш частіше, аніж людину, що прогулюються по старому узвозу. Нагадаємо, узвіз був відомим ще й тим, що його колись прикрасили силуетами старої Одеси.

Як розповідало «Одеське життя» ще у травні минулого року, Карантинний узвіз майже повністю втратив один із перших одеських «масштабних» стінописів – панно з силуетами на теми старої Одеси, що з’явились у далекому вже 2014 році, майже повністю зникли. Створені з любов’ю та гумором картинки старого міста, над якими працювали художники зі студії Peach, залишилися вже у минулому.

Що тепер? Те саме. От хіба що можна не вживати слово «майже»… Замість них – якісь «маляки»… Перші «спроби» знищити панно почались ще у 2017 році.

Карантинний узвіз – невеличкий… Тихий собі такий, давно волає про відновлення. До повномасштабного вторгнення не сталося, хоча було багато ідей про його нове життя.

Та все ж є приємні зміни – ближче до вулиці Канатної. Місцева кав’ярня створила тут приємний такий куточок: своєрідний оазис.

Та липневе сонечко, а, простіше кажучи, спека (так, знову спека після двох дощових днів) якось не дуже сприяє бажанню відпочити на Карантинному узвозі. Хіба що ввечері… Хоча помилуватись, як бачите на наших фото, є чим.

Фото авторки