Одеський Карантинний узвіз: закритий чи відкритий? (фото)

Одеський Карантинний узвіз: закритий чи відкритий? (фото)

Старий одеський Карантинний узвіз – трохи таємниче та історичне невеличке місце – з 27 липня закритий для проїзду транспорту. Про це повідомила одеська мерія. Ми пішли знайомитися з узвозом, що став тепер «закритий». Та виявилось, що транспорт тут курсує, як і раніше. А як виглядає зараз сам узвіз?

Офіційно: з 27 липня по 27 вересня заборонено рух транспорту на Карантинному узвозі – від вул. Канатної до Польського узвозу. Причина закриття руху – виконання робіт по об’єкту «Капітальний ремонт системи поверхневого водовідведення уздовж Деволанівського узвозу в м. Одесі з відновленням дорожнього покриття».

Звісно, якщо повідомили, то узвіз таки для транспорту буде закритий. Інша справа – коли? Бо, як ми впевнилися, побувавши на Карантинному узвозі, транспорт собі курсує, як і раніше. Навіть ніяких знаків не виставлено.

Карантинный спуск: открыт или закрыт:
Одесский Карантинный спуск, дорога
Одесский Карантинный спуск, авто
Одесский Карантинный спуск, ступеньки

Карантинний, до речі, тим і відомий, що тут авто зустрінеш частіше, аніж людину, що прогулюються по старому узвозу. Нагадаємо, узвіз був відомим ще й тим, що його колись прикрасили силуетами старої Одеси.

Як розповідало «Одеське життя» ще у травні минулого року, Карантинний узвіз майже повністю втратив один із перших одеських «масштабних» стінописів – панно з силуетами на теми старої Одеси, що з’явились у далекому вже 2014 році, майже повністю зникли. Створені з любов’ю та гумором картинки старого міста, над якими працювали художники зі студії Peach, залишилися вже у минулому.

На Карантинном спуске в Одессе
Одесский Карантинный спуск, стрит-арт
Одесский Карантинный спуск, июль 2024
Одесский Карантинный спуск, граффити

Що тепер? Те саме. От хіба що можна не вживати слово «майже»… Замість них – якісь «маляки»… Перші «спроби» знищити панно почались ще у 2017 році.

Карантинний узвіз – невеличкий… Тихий собі такий, давно волає про відновлення. До повномасштабного вторгнення не сталося, хоча було багато ідей про його нове життя.

Та все ж є приємні зміни – ближче до вулиці Канатної. Місцева кав’ярня створила тут приємний такий куточок: своєрідний оазис.

Та липневе сонечко, а, простіше кажучи, спека (так, знову спека після двох дощових днів) якось не дуже сприяє бажанню відпочити на Карантинному узвозі. Хіба що ввечері… Хоча помилуватись, як бачите на наших фото, є чим.

Одесский Карантинный спуск, следы работы вандалов
Одесский Карантинный спуск, стена
Кафе на Карантинном спуске
Одесский Карантинный спуск,

Фото авторки

Avatar photo
Марія Котова ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk