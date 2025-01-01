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Перший день Нового року: прогулянка тихим центром Одеси (фоторепортаж)

Перший день Нового року: прогулянка тихим центром Одеси (фоторепортаж)

Перший день Нового 2025-го року… Повітряна тривога нагадує: це вже третій Новий рік на воєнному стані. Та все ж свято…

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Виходимо на вулицю. Наче всі повинні вже були виспатися, але ж така незвична тиша. Хтось працює, хтось ще відпочиває… Там, де нещодавно вирував ялинковий базар – жодної гілочки.

Центр Одессы 1 января, тихая улица
Центр Одессы 1 января 2025 года
Центр Одессы 1 января, людей мало
Центр Одессы 1 января, дом Руссова
Центр Одессы 1 января, Садовая-Преображенская

Дві жіночки здивовано дивляться на зачинені ворота Нового базару:

– Чому закрито? – розгублено питає одна з них.

– Тобі продуктів не вистачило?

– До чого тут продукти? Я тут зазвичай відпочиваю, каву хотіла з тобою випити…

Центр Одессы 1 января, Новый базар закрыт

До речі, маленькі кав’ярні у центрі сьогодні зачинені… Ну майже всі… Агов, люди, ви де?! Тиха-тиха Соборна площа, Міський сад з Літнім театром, в якому теж стоїть прикрашена жива ялинка…

Центр Одессы 1 января, елка в Горсаду

Та ні, справжній людський потік ми таки знайшли. Думаю, ви здогадались, що це на Дерибасівській, біля головної ялинки міста, де поруч «виросла» ще одна.

Центр Одессы 1 января, у главной елки

Тут людей багато. Святий Миколай вже котрий день зустрічає з радістю всіх, особливо дітей.

Центр Одессы 1 января, Дерибасовская
Центр Одессы 1 января, главная елка
Центр Одессы 1 января, у елки
Центр Одессы 1 января, собачки
Центр Одессы 1 января, фотозона

Дерибасівська взагалі людна, навіть холодний вітер не заважає пройтись головною вулицею, аби святковий настрій таки нагадав: Новий рік, свято. Попри війну…

Центр Одессы 1 января, у МакеДональдза

Біля МакДональдза вже не має паркана, але ж огороджувальна стрічка «натякає»: ще зачинено.

– А казали, що відкриється в перший день Нового року.

– Хто казав?

– Чи казали, чи писали. Ми сюди з дітьми приїхали з іншого кінця Новий рік святкувати… Нічого, ще посвяткуємо. А поки що підемо до головної ялинки, там людей багато, музика лунає…

Центр Одессы 1 января, люди гуляют

Музика лунає не тільки біля головної ялинки міста. Бо ж Новий рік. З його сподіваннями та головною нашою надією…

Тримаймося!..

Центр Одессы 1 января, елка в Пассаже
Центр Одессы 1 января, Пассаж
Центр Одессы 1 января, на Дериюасовской
Центр Одессы 1 января, конная прогулка
Центр Одессы 1 января, коммунальщики
Центр Одессы 1 января, ярмарка
Центр Одессы 1 января, Макдональдз после ремонта
Центр Одессы 1 января, Макдональдз еще не открыли
Центр Одессы 1 января, у входа в Макдональдз
Центр Одессы 1 января, тихий Горсад
Центр Одессы 1 января, украшенная елка

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Марія Котова ПРОФІЛЬ
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