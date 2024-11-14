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До відновлення кафедрального собору в центрі Одеси ще дуже далеко (фото)

До відновлення кафедрального собору в центрі Одеси ще дуже далеко (фото)

В Одесі тривають роботи з відновлення Спасо-Преображенського кафедрального собору на Соборній площі.

Про те, як іде реконструкція найбільшого храму міста, розповідає «Думська».

«Назвати роботи активними було б більшим перебільшенням. До повного відновлення будівлі ще далеко», – пише видання.

Відновлення одеського собору

Стаття по темі: Хто і за які гроші відновлюватиме головний собор Одеси

Відновлення одеського собору2

Нагадаємо, рік тому, у жовтні 2023 року, Італія, в особі посланника Міністра закордонних справ країни, повідомила про свою готовність сприяти у відновленні Одеси, зокрема, йшлося про Спасо-Преображенський собор.

Відновлення одеського собору3

Одеський Спасо -Преображенський собор був частково зруйнований під час ракетної атаки росіян у ніч на 23 липня 2023 року, коли до будівлі собору влучимла надзвукова ракета «Онікс».

Також «Одеське життя» розповідала та показувала, як виглядав собор після «прильоту» 23 липня.

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