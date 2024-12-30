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Ціни на одеському Новому ринку наприкінці року: «Зробіть собі смачно!»

Ціни на одеському Новому ринку наприкінці року: «Зробіть собі смачно!»

Одеський Новий базар – наче святкове сяйво: тут вам і продукти, тут вам і відпочинок, а ще майже кожен лоток прикрашений так, наче намагається нагадати про зимові свята.

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– Жіночко, ну що ви стоїте та мацаєте кожний апельсин? Та беріть вже. Зробіть собі смачно!.. Що кажете? Дорого? Так товар який! Не товар, а свято!

Це можна почути чи не на кожному кроці. Треба подумати-прицінитися- скуштувати-купити. А якщо не купити, то просто помилуватися… Чи таки зробити собі смачно.

Новый рынок в декабре

Що з цінами?

Ціни (за один кілограм) овочів на одеському Новому базарі

  • картопля – 35-50 грн;
  • цибуля – 25-30 грн;
  • помідори – 70-200 грн;
  • буряк – 25-35 грн;
  • кабачки – 70-120 грн;
  • огірки – 110-130 грн;
  • солодкий перець – 50-150 грн;
  • баклажани – 60-120 грн;
  • капуста – 35-60 грн;
  • морква – 25-35 грн;
  • часник – 140-170 грн;
  • зелень у пучках «стартує» від 15 грн.
Новый рынок, овощи-фрукты
Новый рынок, прилавок
Новый рынок, овощи
Новый рынок, лук, морковь
Новый рынок, капуста
Новый рынок, декабрь 2024
Покупатели на Новом рынке, Одесса, декабрь 2024 г.

Ціни (за один кілограм) фруктів на одеському Новому базарі

  • яблука – 35-50 грн;
  • лимони – 70-100 грн;
  • банани – 60-80 грн;
  • гранати – 90-120 грн;
  • виноград – 90-150 грн;
  • груші – 50-90 грн;
  • грейпфрути – 60-90 грн;
  • апельсини – 85-120;
  • мандарини – 75-120.

Ви також можете порівняти: Ціни на Привозі наприкінці року: «купуємо все для літнього столу»

Скільки коштують на Новому базарі яйця, сир, бринза

  • яйця (десяток) – 40-90 грн;
  • бринза – 190-270;
  • сир – 100-160.

Новый рынок, яйца

Новый рынок, молочка

На одесском Новом рынке

М’ясо та сало

Телятина-яловичина

  • задня частина – 280-300 грн;
  • антрекот – 220-250 грн;
  • шия – 220-250 грн;
  • ребра – 150-200 грн.

Мясо на Новом рынке

Свинина

  • задня частина – 200-220 грн;
  • шия – 250-270 грн;
  • лопатка – 200 грн;
  • ребра – 180-190 грн;
  • несолоне сало – від 80 грн (тонке) до 220 грн (товсте);
  • солоне сало – від 180 грн (тонке) до 300 грн (товсте).

Скільки коштує риба Новому базарі

Рыба на Новом Рынке

  • короп – 90-140;
  • товстолобик – 90-140 грн;
  • лобань (він же морський пеленгас) – 80-150 грн;
  • судак – 190-250 грн.

Читайте також та порівнюйте: Одеський Новий базар на початку зими: настрій та ціни.

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Марія Котова ПРОФІЛЬ
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