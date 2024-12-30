Ціни на одеському Новому ринку наприкінці року: «Зробіть собі смачно!»

– Жіночко, ну що ви стоїте та мацаєте кожний апельсин? Та беріть вже. Зробіть собі смачно!.. Що кажете? Дорого? Так товар який! Не товар, а свято!

Це можна почути чи не на кожному кроці. Треба подумати-прицінитися- скуштувати-купити. А якщо не купити, то просто помилуватися… Чи таки зробити собі смачно.

Що з цінами?

Ціни (за один кілограм) овочів на одеському Новому базарі

картопля – 35-50 грн;

цибуля – 25-30 грн;

помідори – 70-200 грн;

буряк – 25-35 грн;

кабачки – 70-120 грн;

огірки – 110-130 грн;

солодкий перець – 50-150 грн;

баклажани – 60-120 грн;

капуста – 35-60 грн;

морква – 25-35 грн;

часник – 140-170 грн;

зелень у пучках «стартує» від 15 грн.

Ціни (за один кілограм) фруктів на одеському Новому базарі

яблука – 35-50 грн;

лимони – 70-100 грн;

банани – 60-80 грн;

гранати – 90-120 грн;

виноград – 90-150 грн;

груші – 50-90 грн;

грейпфрути – 60-90 грн;

апельсини – 85-120;

мандарини – 75-120.

Скільки коштують на Новому базарі яйця, сир, бринза

яйця (десяток) – 40-90 грн;

бринза – 190-270;

сир – 100-160.

М’ясо та сало

Телятина-яловичина

задня частина – 280-300 грн;

антрекот – 220-250 грн;

шия – 220-250 грн;

ребра – 150-200 грн.

Свинина

задня частина – 200-220 грн;

шия – 250-270 грн;

лопатка – 200 грн;

ребра – 180-190 грн;

несолоне сало – від 80 грн (тонке) до 220 грн (товсте);

солоне сало – від 180 грн (тонке) до 300 грн (товсте).

Скільки коштує риба Новому базарі

короп – 90-140;

товстолобик – 90-140 грн;

лобань (він же морський пеленгас) – 80-150 грн;

судак – 190-250 грн.

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Фото авторки