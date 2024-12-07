Що відбувається поруч з головною ялинкою Одеси? (фоторепортаж)

Головну ялинку міста відкривали під час непогоди й блекауту – була злива та вітер. Та ніякі погодні умови не змогли завадити бажанню подарувати радість дітям. Що тепер відбувається поруч з головною двадцятиметровою зеленою красунею?

Знов вітер, дощ, а ще й туман… Одеська зима, здається, вирішила таки нагадати, «хто тут головний».

А ось поруч з ялинкою, яка сьогодні переливається вогниками без генератора, – безліч людей.

Читайте також: Де в Одесі відкрилася ще одна ковзанка

На прикрашеній до зимових свят головній вулиці міста з’явилася не менш головна фотозона. Діти радіють, дорослі теж, здається, перетворилися на дітей: така ж приваблива фотозона! Отже, є задача – створити своїм мобільником такий знімок, щоб потім ще довго вивчати «деталі» і радіти, всупереч війні, погоді та внутрішній тривозі, яка вже майже три роки переповнює кожного з нас.

А велична ялинка переливається собі вогниками, лунають колядки та інші суто зимові українські пісні. І, здається, саме час загадувати найбільше наше бажання – одне на всіх…

Фото авторки