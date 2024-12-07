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Що відбувається поруч з головною ялинкою Одеси? (фоторепортаж)

Що відбувається поруч з головною ялинкою Одеси? (фоторепортаж)

Головна ялинка Одеси вже на другий день після офіційного відкриття перетворилася на основну фотозону – попри всі погодні умови.

Головну ялинку міста відкривали під час непогоди й блекауту – була злива та вітер. Та ніякі погодні умови не змогли завадити бажанню подарувати радість дітям. Що тепер відбувається поруч з головною двадцятиметровою зеленою красунею?

Елка на Дерибасовской
Главная елка Одессы
У главной елки Одессы
Главная елка Одессы, фотозона
У главной елки Одессы на Дерибасовской

Знов вітер, дощ, а ще й туман… Одеська зима, здається, вирішила таки нагадати, «хто тут головний».

А ось поруч з ялинкою, яка сьогодні переливається вогниками без генератора, – безліч людей.

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На прикрашеній до зимових свят головній вулиці міста з’явилася не менш головна фотозона. Діти радіють, дорослі теж, здається, перетворилися на дітей: така ж приваблива фотозона! Отже, є задача – створити своїм мобільником такий знімок, щоб потім ще довго вивчати «деталі» і радіти, всупереч війні, погоді та внутрішній тривозі, яка вже майже три роки переповнює кожного з нас.

Фотозона у главной елки, Одесса, 7 декабря 2024
Фотозона у главной елки Одессы
Главная елка на Дерибасовской
Фотозона у главной елки, Одесса, Дерибасовская
Главная елка Одессы зажглась
Главная елка Одессы, фотозона на Дерибасовской
Одесситы у главной елки, 7 декабря 2024

А велична ялинка переливається собі вогниками, лунають колядки та інші суто зимові українські пісні. І, здається, саме час загадувати найбільше наше бажання – одне на всіх…

Одесса, главная елка
На Дерибасовской в декабре
Главная елка Одессы, дерибасовская, декабрь 2024 г.
Вид на главную елку Одессы со стороны Горсада
Главная елка и дерево

Фото авторки

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Марія Котова ПРОФІЛЬ
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