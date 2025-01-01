Новости Одессы и Одесской области

Первый день Нового года: прогулка по тихому центру Одессы (фоторепортаж)

Первый день Нового года: прогулка по тихому центру Одессы (фоторепортаж)

Первый день Нового 2025 года… Воздушная тревога напоминает: это уже третий Новый год на военном положении. И все же праздник…

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Выходим на улицу. Будто все должны были уже выспаться, но такая необычная тишина. Кто-то работает, кто-то еще отдыхает… Там, где недавно бушевал елочный базар – ни одной веточки.

Центр Одессы 1 января, тихая улица
Центр Одессы 1 января 2025 года
Центр Одессы 1 января, людей мало
Центр Одессы 1 января, дом Руссова
Центр Одессы 1 января, Садовая-Преображенская

Две женщины с удивлением смотрят на закрытые ворота Нового базара:

– Почему закрыто? – растерянно спрашивает одна из них.

– Тебе продуктов не хватило?

– При чем здесь продукты? Я здесь обычно отдыхаю, кофе хотела с тобой выпить.

Центр Одессы 1 января, Новый базар закрыт

Кстати, маленькие кофейни в центре сегодня закрыты… Ну почти все… Эй, люди, вы где?! Тихая-тихая Соборная площадь, Городской сад с Летним театром, в котором тоже стоит украшенная живая елка…

Центр Одессы 1 января, елка в Горсаду

Да нет, настоящий человеческий поток мы нашли. Думаю, вы догадались, что это на Дерибасовской, возле главной елки города, где рядом «выросла» еще одна. Здесь людей много.

Центр Одессы 1 января, у главной елки

Святой Николай уже который день встречает с радостью всех, особенно детей.

Центр Одессы 1 января, Дерибасовская
Центр Одессы 1 января, главная елка
Центр Одессы 1 января, у елки
Центр Одессы 1 января, собачки
Центр Одессы 1 января, фотозона

Дерибасовская вообще людная, даже холодный ветер не мешает пройтись по главной улице, чтобы праздничное настроение таки напомнило: Новый год, праздник. Несмотря на войну…

Центр Одессы 1 января, у МакеДональдза

Возле МакДональдза уже нет забора, но ограждающая лента «намекает»: еще закрыто.

– А говорили, что откроется в первый день Нового года.

– Кто говорил?

– Говорили или писали. Мы сюда с детьми приехали с другого конца Новый год праздновать… Ничего, еще попразднуем. А пока пойдем к главной елке, там людей много, музыка раздается…

Центр Одессы 1 января, люди гуляют

Музыка звучит не только у главной елки города. Ведь Новый год. С его чаяниями и главной нашей надеждой…

Держимся!..

Центр Одессы 1 января, елка в Пассаже
Центр Одессы 1 января, Пассаж
Центр Одессы 1 января, на Дериюасовской
Центр Одессы 1 января, конная прогулка
Центр Одессы 1 января, коммунальщики
Центр Одессы 1 января, ярмарка
Центр Одессы 1 января, Макдональдз после ремонта
Центр Одессы 1 января, Макдональдз еще не открыли
Центр Одессы 1 января, у входа в Макдональдз
Центр Одессы 1 января, тихий Горсад
Центр Одессы 1 января, украшенная елка

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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