Первый день Нового года: прогулка по тихому центру Одессы (фоторепортаж)

Выходим на улицу. Будто все должны были уже выспаться, но такая необычная тишина. Кто-то работает, кто-то еще отдыхает… Там, где недавно бушевал елочный базар – ни одной веточки.

Две женщины с удивлением смотрят на закрытые ворота Нового базара:

– Почему закрыто? – растерянно спрашивает одна из них.

– Тебе продуктов не хватило?

– При чем здесь продукты? Я здесь обычно отдыхаю, кофе хотела с тобой выпить.

Кстати, маленькие кофейни в центре сегодня закрыты… Ну почти все… Эй, люди, вы где?! Тихая-тихая Соборная площадь, Городской сад с Летним театром, в котором тоже стоит украшенная живая елка…

Да нет, настоящий человеческий поток мы нашли. Думаю, вы догадались, что это на Дерибасовской, возле главной елки города, где рядом «выросла» еще одна. Здесь людей много.

Святой Николай уже который день встречает с радостью всех, особенно детей.

Дерибасовская вообще людная, даже холодный ветер не мешает пройтись по главной улице, чтобы праздничное настроение таки напомнило: Новый год, праздник. Несмотря на войну…

Возле МакДональдза уже нет забора, но ограждающая лента «намекает»: еще закрыто.

– А говорили, что откроется в первый день Нового года.

– Кто говорил?

– Говорили или писали. Мы сюда с детьми приехали с другого конца Новый год праздновать… Ничего, еще попразднуем. А пока пойдем к главной елке, там людей много, музыка раздается…

Музыка звучит не только у главной елки города. Ведь Новый год. С его чаяниями и главной нашей надеждой…

Держимся!..

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