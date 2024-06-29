Незручні питання про чоловіче здоровʼя: лікар пояснює, про що не треба забувати 

Що таке чоловіче здоров’я, які урологічні хвороби найпоширеніші

Як часто треба відвідувати уролога. У чому різниця між аденомою простати та простатитом.

Як лікувати урологічні хвороби і чи можна це робити безкоштовно?

«От нащо ти мене примушуєш? Я ще молодий, мені це не потрібно!». Роздратований чоловік моєї знайомої швидко побіг сходами вниз, не маючи наміру продовжувати цю неприємну для нього розмову. На моє питання «Що сталося?», жінка лише зітхає. «В нього є деякі проблеми… ну, “чоловічі”, розумієш?, — цю фразу вона додає трохи тихіше. — Але він цього ніяк не визнає! Прошу звернутись до лікаря — не хоче. Каже, мені тільки 34, які проблеми можуть бути? То все стресс, то не хвороба!»

Вже спілкуючусь для цього матеріалу з лікарем, вдалося з’ясувати, що така думка притаманна багатьом чоловікам. При цьому впевненість «Мені це ще не потрібно!» актуальна у різного віці. І якщо про жіноче здоровʼя останніми роками ми починаємо говорити більш охоче, то про чоловіче все ще дуже часто продовжуємо говорити пошепки та не дуже впевнено.

Ілюзія здоровʼя або звідки беруться чоловічі хвороби?

Дійсно, переважна більшість чоловіків вважають, що «про це» має сенс замислюватись десь ближче до пенсії, не раніше. Така вона, бажана ілюзія. Взагалі, визначення поняття «чоловіче здоровʼя» досить багатогранне. Не варто вважати, що це суто урологічні або андрологічні проблеми, тобто фізіологічні можливості статевої системи чоловіка і його фертильність. Крім фізіологічного стану, є ще психологічна складова. Те, що робить чоловіка чоловіком, яскравою й неповторною особистістю.

Ймовірність виникнення деяких захворювань, таких як аденома або рак простати, з віком значно зростає. Але не рідко ці ж захворювання діагностують у чоловіків середнього віку – у 30-40 років. Тенденцію погіршення «чоловічого здоров’я» можна пояснити багатьма причинами, серед яких можна назвати наступні:

шкідливі звички,

хронічні стреси,

малорухливий спосіб життя,

незбалансоване харчування,

несприятливі умови життя.

Також важливу роль для збереження чоловічого здоров’я відіграє дотримання особистої та сексуальної гігієни, зокрема, уникнення безладних сексуальних зв’язків, регулярне статеве життя.

Простатит і аденома простати — в чому рінизниця?

Найбільш поширеними чоловічими захворюваннями є простатит та аденома простати. Їх часто плутають, вважають дуже схожими, але це не так.

Простатит — це захворювання запального характеру. На простатит страждають від 30 до 85% чоловіків старше 25 років. Неприємним моментом є те, що дуже часто простатит протікає безсимптомно або з рідкісними больовими відчуття в промежині, надлобковій області, яєчках, поясниці. У кожного третього чоловіка, який страждає на простатит, виявляють захворювання, що передаються статевим шляхом.

Аденома простати — це доброякісна пухлина, яка формується за рахунок розростання тканини простати. У народі аденому простати називають «чоловічим клімаксом». Початок цього процесу зазвичай припадає на вік близько 40 років і є дуже поширеним, але не рідко зустрічається і у чоловіків в більш молодому віці. Після 50 років аденома простати діагностується практично у кожного другого чоловіка, а після 80 років — у дев’яти з десяти. Аденома простати не є наслідком нормального процесу старіння, як дуже часто кажуть, а являє собою прояв захворювання, яке можна і потрібно лікувати в будь-якому віці.

Про здоровʼя якось потім? Лікар-уролог не згоден

— Чоловіки звикли приділяти багато уваги роботі, переглядам футбольних матчів, зустрічам з друзями, риболовлі, комп’ютерним іграм, заняттям спортом, а ось відвідини лікаря завжди відкладають, — каже лікар-уролог Олександр Чайка. — Хтось взагалі не дуже побоюється лікарів, тому й потрапляє до нас вже в такому стані, коли хвороба далеко зайшла, і звертатись до лікаря вимагають обставини, що склалися. За статистикою, більш ніж дві третини чоловіків звертаються до лікаря лише в самому крайньому випадку. І нам доводиться довго лікувати пацієнта, вдаючись до дуже агресивних методів лікування.

Ситуація була б значно простішою, якби чоловіки навіть за відсутності будь-яких скарг два рази на рік звертались за консультацією до урологів. Тобто прагнули впевнитись, що все в нормі. А за наявності певних симптомів, попередити або почати лікувати захворювання, виявлене на ранній стадії. Також, щоб уникнути появи запущених захворювань сечостатевої сфери і їх ускладнень, кожному чоловікові, котрий досяг віку 40 років, слід подбати про власне чоловіче здоров’я і проходити щорічний профілактичний огляд у фахівця, уролога або андролога. Ці прості правила дозволять уникнути погіршення якості життя, статевої і репродуктивної функції, а також убезпечать від появи злоякісних новоутворень статевих органів (раку простати).

Які аналізи треба робити чоловікам?

Аналіз крови на PSA (простатат-специфічний антиген). Це онкомаркер простати, який необхідно здавати всім чоловікам після 40 років. Це єдиний обов’язковий аналіз для чоловіків, якщо немає жодних скарг на здоров’я.

Аналіз крови на статеві гормони. Бажано здавати чоловікам після 35 років, які стежать за своїм здоров’ям та сексуальною активністю.

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Дещо про користь сну для чоловічого здоровʼя

Саме під час сну відбувається природне відновлення «чоловічого» гормону тестостерону. Правильний сон — це не тільки те, що ви лягли спати і під телевізор заснули, Ні, це в повній тиші, в повній темряві, ви повинні засипати та мати тривалість глибокої фази сну не менше 6 годин. А краще — 8. В цьому випадку рівно виробляються гормони. І ви можемо думати, що в плані сну зробили для підтримки гормонів все, що потрібно.

Глибока фаза сну дуже важлива, але її досягненню заважають не лише працюючий телевізор та мобільний телефон, а й те, що вікна в квартирі підсвічують вікна будинку навпроти, поряд знаходиться автошлях, трамвайні колії чи супермаркет, до якого вночі привозять товари. Поганий – не глибокий, переривчастий сон призводить до фізичного та емоційного виснаження. І як наслідок, до негативних змін у гормональному стані.

Простатит та аденома самі не пройдуть. Самолікування — під забороною!

В мережі можна знайти багато методів самолікування простатиту та аденоми простати. На жаль, часто люди цим користуються, не розуміючи повної безвідповідальності тих, хто пропонує різні так звані методи та рецепти. Не розуміючи, на яку небезпеку вони себе наражають. Багато також реклами різних лікарських засобів. Вона створює враження, що немає нічого простішого, ніж вилікувати, наприклад, простатит. І чоловіки, які вважають себе експертами, вдаються до самолікування. Але звідки впевненість, що в нього дійсно простатит? Вилікувати простатит можна, але робити це потрібно лише після консультації з фахівцем. На початковому етапі хвороби лікуються простіше і швидше. А от важкі стани, ускладнення — це вже зовсім інша історія. Особливо, коли втрачений час призводить до раку простати.

Зараз в медицині застосовують малотравматичні та органозберігаючі методи хірургічного лікування, зокрема, лазерні та клітинні технології. Це дозволяє пацієнтам швидко відновлюватись після лікування чи операції та повертатись до звичайного життя, але за умови, що прийшли вони вчасно.

Має відбутися зміна ставлення до свого здоровʼя і відвідування лікаря

До урологів та андрологів в нас люди ще й досі соромляться звертатися. Це ставлення до себе треба змінювати ще змалечку. Батьки, які самі не часто звертаються до лікарів, правильній поведінці та ставленню до себе, скоріш за все, хлопчика не навчать. Надія на матерів, які швидше засвоюють нову інформацію, школу, де впроваджують курси статевого виховання, та молодіжне середовище, де кількість тих, хто головним пріоритетом свого життя робить саме здоров’я, поступово зростає.

Шанс, наданий державою: чи можна лікувати урологічні проблеми без грошей?

Досить часто люди не звертаються до лікаря, бо не мають грошей, щоб заплатити за лікування, а особливо — за хірургічну операцію. Суттєвою зміною, яка відбувається сьогодні, є можливість виконати урологічну операцію за рахунок держави, за програмою медичних гарантій на 2024 рік. Для цього треба звернутися до сімейного лікаря. Він, у разі потреби, випише направлення до уролога, а той дасть направлення до стаціонару клініки, яка має договір із Національною службою здоровʼя про надання цього виду допомоги. Таким чином, за операцію сплатить держава.