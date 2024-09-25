Небезпечні генератори: які приховані загрози для вашого здоров’я вони несуть

Як використання генераторів загрожує здоров’ю?

«Основною загрозою для здоров’я від поширеного використання генераторів є вихлопні гази, такі як чадний і вуглекислий гази, сажа, сірка, мікроскопічний пил та інші небезпечні хімічні елементи. Ці викиди забруднюють повітря, сприяючи загостренню хронічних респіраторних захворювань, та особливо алергічні.

Почнемо з того, що алергічні реакції часто залежать від зовнішніх чинників: це всім відомий квітковий пилок, пил, пліснява та шерсть тварин. Під час потрапляння в організм ці алергени спричиняють такі симптоми, як: нежить, закладеність носа, чхання, першіння в горлі та кашель, свербіж у носі та очах. Іноді може погіршуватися загальний стан: виникає запальний процес, що супроводжується симптомами, схожими на застуду — незначне підвищення температури, загальна слабкість, головний біль, ломота.

У період цвітіння алергенних рослин (амброзії, полину, хризантем та інших) — те, що ми спостерігаємо зараз, — ці симптоми загострюються, а вихлопи від генераторів тільки погіршують ситуацію. Хоча шкідливі гази самі по собі не є алергенами, але хімічні речовини в них подразнюють слизову оболонку носоглотки, бронхів і трахеї, спричиняючи симптоми, схожі з алергічними. Цікаво, що ці хімічні подразники (їх називають «гаптенами») важко виявити у звичайних аналізах. Здорова людина цього може не відчувати, а ось хвора — так.

Крім того, пари пального та сильний запах робочого генератора можуть спровокувати симптоми бронхіальної астми, такі як кашель (особливо вночі), відчуття стиснення в грудях і утруднене дихання. Це особливо небезпечно для людей із хронічною обструктивною хворобою легень, курців, а також для здорових дітей. У крайніх випадках отруєння токсичними парами палива може призвести до задухи».

Порада! Якщо вам доводиться тривалий час перебувати поруч із працюючим генератором, можна використовувати медичну маску, окуляри та рукавички (під час його технічного обслуговування). Це допоможе частково зменшити негативний вплив вихлопних газів. Також не забувайте регулярно провітрювати приміщення, а в ідеалі забезпечити хорошу вентиляцію.

Чи можуть вихлопні гази спричиняти хвороби шкіри та рак?

«Шкідливі вихлопи в повітрі можуть посилювати не тільки респіраторні та алергічні, а й шкірні захворювання. Крім цього, прилади, що працюють, потребують регулярного технічного обслуговування — їх потрібно заправляти та чистити, а це означає, що вони контактуватимуть із хімічними речовинами (паливом, мастилом, охолоджувальною рідиною). Алергологи та дерматологи відзначають зростання кількості пацієнтів зі шкірними захворюваннями, такими як екзема і дерматит. На шкірі можуть виникати свербіж і висипання, загострюватися хронічні запалення, а також з’являтися опіки.

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Що стосується зв’язку між вихлопними газами та раком, однозначної відповіді немає. Хоча більшість захворювань пов’язана з несприятливою екологією, у разі аутоімунних захворювань та онкології важливу роль відіграє спадкова схильність. Однак вихлопні гази містять канцерогенні речовини, які під час вдихання можуть посилити вже наявні проблеми, пов’язані з аутоімунними або онкологічними захворюваннями».

Порада! Лікарі, включно з алергологами та імунологами, рекомендують після перебування на вулиці регулярно мити руки, вмиватися і приймати душ, щоб змити зі шкіри пил і шкідливі речовини.

Шум працюючих генераторів впливає на слух і психіку?

«Рівень шуму безпосередньо впливає на стан людини. Постійний шум від генератора, що працює, може не тільки дратувати, а й знижувати розумову діяльність, продуктивність і когнітивні здібності. Він також спричиняє головний біль і дискомфорт, що негативно позначається на емоційному стані. А в умовах війни, коли ми перебуваємо в стані підвищеної тривожності, гучні звуки можуть викликати страх і активізувати вироблення гормонів стресу (кортизолу, адреналіну, норадреналіну). Це може призвести до цілої низки захворювань, включно з психічними розладами, депресією і тривожністю.

Також шум від генераторів позначається на слуху. Високі рівні децибел здатні нашкодити слуховому нерву, викликаючи неврологічні симптоми, такі як нудота, запаморочення, слабкість і порушення свідомості. Запальні процеси у вухах можуть призвести до приглухуватості».

Порада! Якщо вас турбує шум від генератора, що працює поблизу, як тимчасовий захист можна використовувати беруші. Однак за будь-якого дискомфорту обов’язково проконсультуйтеся із сімейним лікарем або вузьким спеціалістом.

Як убезпечити себе та оточуючих?

«Кожен із нас по-різному реагує на негативні фактори, пов’язані з генераторами. Однак важливо дотримуватися всіх правил безпеки під час їх використання. Це не тільки спростить життя, а й вплине на наше здоров’я та стан довкілля. Якщо нам судилося долати такі випробування, нумо робити це з турботою і повагою один до одного. До того ж сьогодні існує безліч альтернативних джерел енергії, які не шкодять екології та нашому здоров’ю. Про це також треба задуматися».

Використовуйте генератори правильно!

Заходи безпеки під час використання бензинових та дизельних генераторів від Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Купуйте лише сертифіковану продукцію у ліцензованих точках продажу. Обов’язково дотримуйтеся інструкцій виробника.

Генератор необхідно розміщувати зовні будівлі. Бажано під навісом або в окремому просторому нежилому приміщенні з вентиляцією. Поверхня під генератором має бути рівною та надійною

Відстань до інших об’єктів повинна бути не менше шести метрів. Генератор можна встановлювати біля суцільної негорючої стіни (без вікон) на відстані не менше один метр.

Підключення пристрою повинен здійснювати кваліфікований електрик. Перед запуском перевірте стан проводки та одягніть захисний одяг: гумові рукавички та взуття, засоби захисту органів зору та слуху. Використовуйте якісні подовжувачі з заземлюючими контактами.

Уникайте експлуатації в умовах підвищеної вологості та не торкайтесь обертових елементів генератора. При виявленні несправностей (підтікання палива, сторонні звуки) одразу вимкніть генератор.

Заправляти генератор під час його роботи, палити або використовувати відкритий вогонь поруч з ним також надзвичайно небезпечно через ризик вибуху або пожежі.

Пальне та мастило зберігайте окремо, на відстані не менше десяти метрів від будівель та автомобілів, у спеціальних каністрах у провітрюваній зоні з обмеженим доступом.

У разі загорання генератора негайно знеструмте його та повідомте про пожежу ДСНС за телефоном 101, вказавши місце події та обстановку. Якщо є можливість, скористайтеся вогнегасником класу В або накрийте генератор щільною ковдрою для локалізації вогню.

Отримайте компенсацію на купівлю генератора

Одеська міська рада збільшила суму компенсації за електрогенератори для багатоквартирних будинків ОСББ та ЖБК. Тепер мешканці можуть отримати до 200 тисяч гривень (раніше сума складала 100 тисяч гривень) на один будинок, а також кошти на придбання обладнання для альтернативної енергії та систем накопичення електроенергії. Для будинків із трьома та більше поверхами компенсація складатиме 70% вартості генератора. Щоб отримати компенсацію, мешканці будинків мають звернутися до районної адміністрації, де діє спеціальна комісія, та подати пакет документів:

заяву на часткову компенсацію вартості закупівлі електрогенераторів,

копії платіжних документів,

копії документів із зазначенням технічних характеристик та серійного номера електрогенератора,

копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців юридичної особи, що обслуговує будинок,

документ, що підтверджує повноваження юридичної особи на управління спільним майном (копію договору або витяг з протоколу).

Як зв’язатися з районною адміністрацією?