Стрес: чим він небезпечний і як із ним справлятися

Що таке стресостійкість?

Мовою офіційної медицини, стрес — це нервово-психічна реакція, яка виникає в критичних ситуаціях і спрямована на мобілізацію захисних сил організму. У побуті стресом називають фізичні, розумові та психоемоційні перевантаження. Відповідно, стресостійкість — це сукупність особистісних якостей людини, завдяки яким вона в змозі переносити ці перевантаження без негативних наслідків для здоров’я і потім досить швидко відновлюватися.

При цьому стресом для організму, що спричиняє викид гормонів кортизолу й адреналіну та відповідні фізіологічні реакції, може бути не тільки негативна, а й позитивна подія, що супроводжується сплеском емоцій і виводить людину з рівноваги.

Від чого залежить здатність протистояти стресу?

Ступінь стресостійкості залежить від різних чинників — внутрішніх (вроджені якості людини) і зовнішніх (навколишнє середовище). Насамперед мають значення особистісні характеристики, тип темпераменту, фізіологічні ресурси організму. Але велику роль відіграють і життєві обставини, що формують особистість: атмосфера в сім’ї в дитинстві, наявність або відсутність травмувального досвіду, особисті та робочі стосунки, спосіб життя.

Загалом психологи виокремлюють три ступені стресостійкості — високий, середній і низький. Але цю особисту особливість цілком можна змінити і за необхідності «підтягнути» до потрібного рівня.

Чи можна підвищити стресостійкість?

Якщо ви хочете підвищити свою здатність ігнорувати зовнішні подразники і залишатися спокійним у будь-якій ситуації, виробіть у себе звички, які збільшують фізичні та психологічні ресурси організму.

Ведіть здоровий спосіб життя (більше рухайтеся, займайтеся спортом, висипайтеся, правильно харчуйтеся, пийте більше води).

Якісно відпочивайте (читайте, гуляйте, проводьте час із дітьми та друзями, заведіть хобі — головне, регулярне підзаряджання енергією і позитивними емоціями).

Контролюйте інформаційний потік (зведіть до можливого мінімуму перегляд новин і соцмереж, спілкування з «токсичними» людьми).

Проживайте емоції, не залишаючи їх на потім (плачте, кричіть, бийте подушку чи боксерську грушу — важливо вчасно «випустити пару»). Пригнічені негативні емоції додатково навантажують психіку і можуть викликати психосоматичні захворювання.

Практикуйте різні методи розслаблення: пробуйте дихальні практики, медитацію, масаж, йогу та інші техніки релаксації.

Тверезо оцінюйте свої сили і вчіться говорити «ні». Багато людей з різних причин звалюють на себе непомірний тягар справ і турбот. Якщо таке навантаження регулярне, це призводить до хронічного стресу.

Розділяйте обставини на ті, що залежать і не залежать від вас.

Підвищуйте самооцінку. Заведіть щоденник досягнень, куди щодня записуйте свої навіть найменші успіхи. Також корисно складати списки справ, викреслюючи реалізовані пункти — це дає відчуття контролю над тим, що відбувається;

Розвивайте і підтримуйте соціальні зв’язки. Не соромтеся просити про допомогу і підтримку оточуючих, тим паче — друзів і близьких. Що товариськіша людина, то впевненіше вона почувається в будь-яких життєвих обставинах.

Але якщо методики самостійної роботи над собою не дають результату і ви відчуваєте, що не справляєтеся зі стресовим навантаженням, зверніться по допомогу до психолога або психотерапевта.

Чим небезпечний стрес?

Унаслідок сильних переживань ми отримуємо підвищення артеріального тиску, прискорення дихання і серцебиття, почервоніння обличчя і напруження м’язів. Якщо це відбувається нечасто — організм здорової людини самостійно справляється із ситуативним перенапруженням і повертається в норму. Але регулярні перевантаження, що тривають місяцями або навіть роками, мають накопичувальний ефект, виснажують і вимотують тіло та психіку.

Унаслідок хронічного стресу в людини поступово погіршується самопочуття, знижується імунітет, і з часом можуть розвинутися гіпертонія, хвороби серця, цукровий діабет, патології шлунково-кишкового тракту, безсоння, тривожні розлади, депресії.