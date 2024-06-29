Неудобные вопросы о мужском здоровье: врач объясняет, про что не стоит забывать 

Что такое мужское здоровье, какие урологические болезни самые распространенные

Как часто надо посещать уролога. В чем разница аденомы простаты и простатита.

Как лечить урологические болезни и можно ли это делать бесплатно?

«Вот зачем ты меня заставляешь? Я еще молодой, мне это не нужно!». Раздраженный муж моей знакомой быстро побежал по лестнице вниз, не намереваясь продолжать этот неприятный для него разговор. На мой вопрос «Что случилось?», женщина лишь вздыхает. «У него есть некоторые проблемы… ну, «мужские», понимаешь?, — эту фразу она добавляет немного тише, — Но он этого никак не признает! Прошу идти к врачу — не хочет. Говорит, мне только 34, какие проблемы могут быть? Это все стресс, это не болезнь!»

Уже общаясь для этого материала с врачом, удалось выяснить, что такая мысль присуща многим мужчинам. При этом уверенность «Мне это еще не нужно!» актуальна в разном возрасте. И если о женском здоровье в последние годы мы начинаем говорить более охотно, то о мужском все еще очень часто продолжаем говорить шепотом и не очень уверенно.

Иллюзия здоровья или откуда берутся мужские болезни?

Действительно, подавляющее большинство мужчин считают, что «об этом» имеет смысл задумываться где-то ближе к пенсии, не раньше. Такова она, желанная иллюзия. Вообще, определение понятия «мужское здоровье» достаточно многогранно. Не стоит считать, что это сугубо урологические или андрологические проблемы, то есть физиологические возможности половой системы мужчины и его фертильность. Помимо физиологического состояния, есть еще психологическая составляющая. То, что делает мужчину мужчиной, яркой и неповторимой личностью.

Вероятность возникновения некоторых заболеваний, таких как аденома или рак простаты, с возрастом значительно возрастает. Но не редко эти же заболевания диагностируют у мужчин среднего возраста — в 30-40 лет. Тенденцию ухудшения «мужского здоровья» можно объяснить многими причинами, среди которых можно назвать следующие:

вредные привычки,

хронические стрессы,

малоподвижный образ жизни,

несбалансированное питание,

неблагоприятные условия жизни.

Также важную роль для сохранения мужского здоровья играет соблюдение личной и сексуальной гигиены, в частности, избегание беспорядочных сексуальных связей, регулярная половая жизнь.

Простатит и аденома простаты — в чем разница?

Наиболее распространенными мужскими заболеваниями являются простатит и аденома простаты. Их часто путают, считают очень похожими, но это не так.

Простатит — это заболевание воспалительного характера. Простатитом страдают от 30 до 85% мужчин старше 25 лет. Неприятным моментом является то, что очень часто простатит протекает бессимптомно или с редкими болевыми ощущения в промежности, надлобковой области, яичках, пояснице. У каждого третьего мужчины, страдающего простатитом, обнаруживают заболевания, передающиеся половым путем.

Аденома простаты — это доброкачественная опухоль, которая формируется за счет разрастания ткани простаты. В народе аденому простаты называют «мужским климаксом». Начало этого процесса обычно приходится на возраст около 40 лет и является очень распространенным, но не редко встречается и у мужчин в более молодом возрасте. После 50 лет аденома простаты диагностируется практически у каждого второго мужчины, а после 80 лет — у девяти из десяти. Аденома простаты не является следствием нормального процесса старения, как очень часто говорят, а представляет собой проявление заболевания, которое можно и нужно лечить в любом возрасте.

О здоровье как-то потом? Врач-уролог не согласен

— Мужчины привыкли уделять много внимания работе, просмотрам футбольных матчей, встречам с друзьями, рыбалке, компьютерным играм, занятиям спортом, а вот посещение врача всегда откладывают, — говорит врач-уролог Александр Чайка, — Кто-то вообще очень опасается врачей, поэтому и попадает к нам уже в таком состоянии, когда болезнь далеко зашла, и обращаться к врачу требуют сложившиеся обстоятельства. По статистике, более чем две трети мужчин обращаются к врачу только в самом крайнем случае. И нам приходится долго лечить пациента, прибегая к очень агрессивным методам лечения.

Ситуация была бы значительно проще, если бы мужчины даже при отсутствии каких-либо жалоб два раза в год обращались за консультацией к урологам. То есть стремились убедиться, что все в норме. А при наличии определенных симптомов, предупредить или начать лечить заболевание, выявленное на ранней стадии. Также, чтобы избежать появления запущенных заболеваний мочеполовой сферы и их осложнений, каждому мужчине, достигшему возраста 40 лет, следует позаботиться о собственном мужском здоровье и проходить ежегодный профилактический осмотр у специалиста, уролога или андролога. Эти простые правила позволят избежать ухудшения качества жизни, половой и репродуктивной функции, а также обезопасят от появления злокачественных новообразований половых органов (рака простаты).

Какие анализы надо делать мужчинам?

Анализ крови на PSA (простатат-специфический антиген). Это онкомаркер простаты, который необходимо сдавать всем мужчинам после 40 лет. Это единственный обязательный анализ для мужчин, если нет никаких жалоб на здоровье.

Анализ крови на половые гормоны. Желательно сдавать мужчинам после 35 лет, которые следят за своим здоровьем и сексуальной активностью.

Кое-что о пользе сна для мужского здоровья

Именно во время сна происходит естественное восстановление «мужского» гормона тестостерона. Правильный сон — это не только то, что вы легли спать и под телевизор заснули. Нет, это в полной тишине, в полной темноте, вы должны засыпать и иметь продолжительность глубокой фазы сна не менее 6 часов. А лучше — 8. В этом случае ровно вырабатываются гормоны. И вы можем думать, что в плане сна сделали для поддержания гормонов все, что нужно.

Глубокая фаза сна очень важна, но ее достижению мешают не только работающий телевизор и мобильный телефон, но и то, что окна в квартире подсвечивают окна дома напротив, рядом находится автодорога, трамвайные пути или супермаркет, в который ночью привозят товары. Плохой — не глубокий, прерывистый сон приводит к физическому и эмоциональному истощению. И как следствие, к негативным изменениям в гормональном состоянии.

Простата и аденома сами по себе не пройдут. Самолечение — под запретом!

В сети можно найти много методов самолечения простатита и аденомы простаты. К сожалению, часто люди этим пользуются, не понимая полной безответственности тех, кто предлагает различные так называемые методы и рецепты. Не понимая, какой опасности они себя подвергают. Много также рекламы различных лекарственных средств. Она создает впечатление, что нет ничего проще, чем вылечить, например, простатит. И мужчины, считающие себя экспертами, прибегают к самолечению. Но откуда уверенность, что у него действительно простатит? Вылечить простатит можно, но делать это нужно только после консультации со специалистом. На начальном этапе болезни лечатся проще и быстрее. А вот тяжелые состояния, осложнения — это уже совсем другая история. Особенно, когда упущенное время приводит к раку простаты.

Сейчас в медицине применяют малотравматичные и органосохраняющие методы хирургического лечения, в частности, лазерные и клеточные технологии. Это позволяет пациентам быстро восстанавливаться после лечения или операции и возвращаться к обычной жизни, но при условии, что пришли они вовремя.

Должно произойти изменение отношения к своему здоровью и посещению врача

К урологам и андрологам у нас люди до сих пор стесняются обращаться. Это отношение к себе надо менять еще с детства. Родители, которые сами не часто обращаются к врачам, правильному поведению и отношению к себе, скорее всего, мальчика не научат. Надежда на матерей, которые быстрее усваивают новую информацию, школу, где внедряют курсы полового воспитания, и молодежную среду, где количество тех, кто главным приоритетом своей жизни делает именно здоровье, постепенно растет.

Шанс, предоставленный государством: можно ли лечить урологические проблемы без денег?

Довольно часто люди не обращаются к врачу, потому что не имеют денег, чтобы заплатить за лечение, а особенно — за хирургическую операцию. Существенным изменением, которое происходит сегодня, является возможность выполнить урологическую операцию за счет государства, по программе медицинских гарантий на 2024 год. Для этого надо обратиться к семейному врачу. Он, в случае необходимости, выпишет направление к урологу, а тот даст направление в стационар клиники, которая имеет договор с Национальной службой здоровья о предоставлении этого вида помощи. Таким образом, за операцию оплатит государство.