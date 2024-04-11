З власного досвіду: де та як здати безкоштовні аналізи

Я вже неодноразово чула, що українці можуть безоплатно отримати ряд медичних послуг, але приводів це перевірити поки не було. Зато був негативний минулий досвід відвідування поліклінік, тому навіть декларації з сімейним лікарем я не мала.

Але постійний стрес і «весняне загострення» нагадали мені, що час перевірити стан здоров’я та здати загальні аналізи. Ось тут я і вирішила спробувати, наскільки реально отримати всі ці безоплатні послуги, та поділитися цим досвідом із читачами.

Крок перший. Підписую декларацію. Поки все чудово

Сімейного лікаря я обрала швидко, навіть стрімко. Моєю єдиною вимогою було, щоб прийом був поряд зі мною. Знайома порекомендувала «Амбулаторію сімейного лікаря» (АСЛ). Це приватний медичний центр, який надає також безоплатні послуги за програмою НСЗУ при підписанні декларації з сімейним лікарем.

Номер клініки знайшла, зателефонувала і повідомила, що хочу укласти декларацію. Операторка запропонувала зробити це дистанційно.

Для цього мені требо було відправити у месенджер:

фото паспорту;

ідентифікаційного коду;

вказати фактичну адресу;

вказати контактну особу (ім’я та телефон близької людини).

Через декілька хвилин мені прислали зразок декларації в електронному вигляді, контакти сімейного лікаря та пропозицію придбати чек-ап на деякі медичні огляди в АСЛ за фіксованою ціною. Ще мені повідомили, що упродовж трьох днів потрібно завітати до амбулаторії аби підписати декларацію на папері.

В клініку я відправилась наступного дня зранку, щоб не натрапити на чергу. Але в невеликому та затишному холі, були лише ввічливі адміністраторки та дві відвідувачки похилого віку.

Впоравшись з усіма питаннями за декілька хвилин та залишившись задоволеною обслуговуванням, я записалась на перший візит до сімейного лікаря.

Крок другий. Знайомлюсь з лікарем та здаю аналізи. Все ще задоволена

В призначений час я завітала до сімейного лікаря. Це виявилася привітна жінка, якій я поскаржилась на стрес, безсоння та алергію на деяку їжу. Зазначила, що хочу перевірити стан свого здоров’я та здати загальні аналізи (кров, сечу та глюкозу).

Лікарка заспокоїла мене, що, на жаль, у багатьох зараз подібні симптоми (навіть у неї самої), та виписала мені направлення на аналізи. Я могла здати їх в амбулаторії на місці – з 8:00 до 10:00 у порядку «живої черги».

Також лікарка акцентувала на тому, що мені не завадить зробити гастроскопію («ковтати зонд») та здати печінкові проби. Я була приємно вражена таким ввічливим ставленням до себе (хоча це повинно бути нормою). Вже дома я поцікавилася, у яку суму мені можуть обійтися запропановані додаткові обстеження. На сайті АСЛ ціна гастроскопії – 1900 грн, а печінкових проб – 750 грн.

Через декілька днів я відправилась до амбулаторії здавати аналізи, знову налаштувавши себе на те, що через чергу можу не встигнути. Але і в цей раз пацієнтів не було.

Я показала адміністратору направлення на аналізи і через хвилину вже сиділа на кушетці у лабораторії. Безболісна процедура зайняла ще п’ять хвилин. Я навіть забула, що боюсь уколів та вигляду крові! Мене похвалили за старання та попросили залишити аркуш з направленням на ресепшні. З враженнями, що здавати аналізи «прикольно», я вийшла з амбулаторії.

Крок третій. Шукаю результати аналізів. Вже не так «прикольно»

Минув тиждень. Весь час мені було ніяково: я не знала, які результати на мене чекають, та чому зі мною досі не зв’язались з амбулаторії. Тоді я написала у месенджер сімейній лікарці.

Вона відповіла, що результати є, в обстеженнях все добре. А щоб отримати аналізи в роздрукованому вигляді, треба звернутися до адміністрації. Така відповідь мене не задовольнила, бо я розраховувала, що результати зі мною хоча б обговорять та дадуть відповіді на мої питання.

Згодом виявилось, що результати були готові вже наступного дня. Ані амбулаторія, ані сімейний лікар спеціально не сповіщають пацієнтів. Тільки, якщо особисто домовитися про це з лікарем.

Натомість адміністраторка показала на к’юар-код та повідомила, що дізнаватися результати потрібно «тут». Мене і це обурило, бо система здалася незручною. Чи зможуть цим скористатися люди похилого віку з простими «кнопковими» телефонами? Адже я вже планувала вести сюди свою бабусю.

Що ж, перевіряю аналізи: сканую запропонований к’юар-код та потрапляю у чат-бот амбулаторії (на вибір «Телеграм» або «Вайбер»). Відправляю запит згідно до інструкції та отримую відповідь: «Немає замовлень за останні 7 днів». Ось і все… Тоді я почала самостійно вивчати отриману «роздруківку» за допомогою інтернету. З приємного було те, що аналізи надали в розгорнутій формі.

Висновок: плюси, мінуси, підводні камені мого досвіду

У приватних медичних закладах реально підписати декларацію з сімейним лікарем, який вас безкоштовно проконсультує та надасть направлення на загальні аналізи.

Мені довелося заплатити тільки 8 гривень за контейнер для зразків. Сподобалось ввічливе ставлення до пацієнтів, аналізи взяли швидко та безболісно, і це «підкупає».

Але є і мінуси. Сімейна лікарка одразу запропонувала пройти в амбулаторії коштовне обстеження, не попередивши про те, що воно може бути у пакеті безоплатних послуг НСЗУ (це я вже перевірила самостійно). Також засмутила система «самообслуговування», сподіваюсь з платним оглядом такого не буде…

Інший досвід: як здавала безкоштовні аналізи одеситка Галина

Поки я бігала здавати аналізи в амбулаторію сімейного лікаря, своїм досвідом поділилася одеситка Галина. У листопаді 2023 року жінка звернулася до сімейного лікаря в АСЛ, аби їй призначили УЗД щитоподібної залози:

– В амбулаторії я дізналася, що обстеження коштує 500 гривень. Мені стало цікаво, як працює пакет безоплатних послуг від НСЗУ. Я зателефонувала на гарячу лінію – 16-77, і мені надали список безкоштовних УЗД по місту. Сімейна лікарка виписала електронне направлення і я вирушила на огляд в одну з міських лікарень. Але там повідомили, що записів на безкоштовне УЗД немає до кінця листопада, і коли буде запис на грудень – не відомо. Я запитала, чи взагалі реально зробити у них УЗД безкоштовно, на що мені відповіли, що я можу це зробити в інший лікарні.

Одразу Галина не змогла піти, бо не було можливоісті відпроситися з роботи, та коли зібралася – вже у грудні – то і там не було запису – цього разу до кінця року. І тільки у середині січня їй, нарешті, вдалося дочекатися безкоштовного УЗД.

За результатами обстеження УЗД Галину відправили на огляд до ендокринолога. На цей прийом вона чекала ще три тижні. Наступний крок – направлення на аналіз гормонів.

– Для мене це дуже дорогі аналізи (приблизно 2000 гривень), а за пакетом НСЗУ безоплатно їх роблять тільки у декількох поліклініках міста. За направленням мене зареєстрували в одній з них. Здавати аналізи я пішла вже наступного дня в 9:40, з надією на те, що до закінчення прийому у «живій черзі» не буде людей. Але я побачила чергу десь в тридцять пацієнтів, – розповіла жінка.

Наступного разу Галина прийшла здавати аналізи о восьмій ранку, але біля поліклініки вже був натовп. Ситуація не змінилася і через тиждень, проте здати аналізи все ж вдалося – аж у середині лютого. Також Галина пригадала, що поки вона чекала своєї черги, поряд з нею стояла жінка, яка заплатила за аналізи, і її одразу запросили до кабінету.

На обстеження за програмою НСЗУ у Галини пішло майже три місяці, але вона не шкодує, що спробувала. Жінка впевнилася, що гарантовані державою безоплатні послуги діють, правда, щоб їх отримати треба запастися терпінням та часом. А якщо аналізи потрібні терміново, то за них доведеться платити. Без варіантів.

Погляд з протилежної сторони: відповідає сімейна лікарка Надія Цвєткова

З аналізами за електронним направленням лікаря зараз часто виникають нюанси. Якщо це приватна лабораторія, то вона може мати ліміти на безоплатні аналізи (не більше трьох в одному направлені), або не мати потрібні реагенти для таких досліджень.

Тому, якщо за направленням треба здати декілька аналізів, краще одразу звернутися до міської або обласної поліклініки, де є лабораторії, які за державною гарантією виконують всі потрібні процедури. Але і тут є свої особливості.

З особистого досвіду можу сказати, що у таких лабораторіях швидко закінчуються реагенти через великий потік пацієнтів. Буває доводиться чекати на можливість здати аналізи або здавати поступово. Іноді простіше зробити деякі, особливо термінові, аналізи за повну оплату.

З усіма пакетами НСЗУ та списком безкоштовних аналізів можна ознайомитись на офіційному сайті (nszu.gov.ua) у розділі «Контрактування», де також знаходяться вимоги до медичних закладів, які підписали договір.

Зверніть увагу, що у первинній медичній допомозі аналізи призначаються тільки лікарем та обґрунтовані станом пацієнта. І головне: хто призначає обстеження, той і виписує електронне направлення – кардіолог, хірург, невропатолог, ендокринолог, тощо також можуть це робити.

На останок, рекомендую раз на рік проходити планові огляди і здавати аналізи за станом здоров’я. Навіть загальні аналізи крові та сечі нададуть відповіді на деякі питання стосовно здоров’я. За потребою, лікар може направити і на додаткові аналізи, що не входять у пакет первинної медичної допомоги.

Порівняємо: ціни на загальні аналізи без направлення лікаря

«Амбулаторія сімейного лікаря»

кров – 280 грн;

сеча – 180 грн;

глюкоза – 140 грн.

За направленням сімейного лікаря всі загальні аналізи безоплатні.

«Сінево»

кров – 220 грн авторизований та 270 грн розгорнутий (ще 60 грн за набір крові);

сеча – 190 грн;

глюкоза – 160 грн.

За програмою НСЗУ загальні аналізи не приймають.

«Смартлаб»

кров – 235 грн на 16 показників та 285 грн на 25 показників;

сеча – 200 грн на виявлення бактерій та 280 грн виявлення кількості бактерій (ще 10 грн пробірка);

глюкоза – 170 грн, ще 60 грн набір проби з венозної крові.

Кожного четверга на загальні аналізи знижка 20%. Результати будуть упродовж дня. Також в певних лабораторіях діє програма НСЗУ через електроне направлення лікаря.