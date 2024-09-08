Постійно хочете пити: це признаки тяжкої хвороби

Полідипсія — медична назва підвищеного відчуття спраги, пов’язано з надмірною активацією питного центру у структурах головного мозку. Такий стан може бути спричинений як фізіологічними, так і патологічними причинами.

Основні причини спраги

Бажання пити воду у великій кількості – це нормальне явище. Воно найчастіше виникає через підвищене потовиділення при значних фізичних навантаженнях, у спеку або при відвідуванні лазні та сауни. Викликати пересихання слизової рота і сильну спрагу здатне також куріння, тривале перебування в курному приміщенні, надмірне вживання діуретичних напоїв (кави, чаю, солодких газованих напоїв, пива) або солоних та гострих продуктів, які затримують рідину в тканинах.

Сухість у роті та спрага часто спостерігаються при стресових реакціях, професійних голосових навантаженнях (у співаків, лекторів, педагогів) та у жінок у період вагітності через гормональну перебудову організму.

Фізичний комфорт у таких випадках повернути досить просто. Достатньо випити звичайну або столову мінеральну воду без газу кімнатної температури.

Крім того, підвищена спрага виправдана при вираженій діареї або частому блюванні, коли організм втрачає багато води та електролітів і тому подає сигнал про термінову необхідність заповнити запаси рідини.

Які симптоми вказують на хворобу

Якщо надмірна спрага без видимих причин присутня вже кілька днів поспіль або довше, це може свідчити про розвиток патологічного процесу. Особливо якщо людина при цьому постійно п’є і не відчуває полегшення.

Найбільш поширеними патологічними причинами полідипсії вважаються:

цукровий діабет: постійна спрага і часте сечовипускання – характерні ознаки підвищеного рівня глюкози у крові. Вночі дискомфорт посилюється. Супутні симптоми: напади голоду, загальна слабкість, зниження зору, безпричинні коливання ваги, ранки на шкірі, що погано гояться;

хвороби печінки та жовчного міхура: холецистит, гепатоз, жовчнокам’яна хвороба часто проявляються сильною сухістю і постійним гірким присмаком у роті. Стан може супроводжуватися жовтяничним відтінком шкіри, дискомфортом та болями у правому підребер’ї, відсутністю апетиту, набряками, нудотою;

запальні захворювання шлунка та підшлункової залози: для хронічного гастриту і панкреатиту характерними є недостатній синтез травних ферментів, відчуття переповненості шлунка та пересихання слизової рота. У цих випадках бажання пити мучить після кожного прийому їжі, у роті може бути неприємний присмак;

аутоімунні захворювання, зокрема синдром Шегрена, при якому знижується секреція більшості залоз, включаючи слинні, та виникає сильна сухість у порожнині рота, що не минає після регулярного пиття;

Також причинами аномальної спраги можуть стати патології нирок, ішемічна хвороба серця, ендокринні порушення, анемія, хронічний риніт, бронхіальна астма, гіпергідроз (підвищена пітливість), психічні розлади та прийом деяких ліків.

Як лікувати підвищену спрагу

Якщо вас почала мучити підвищена спрага, в першу чергу налагодьте питний режим, обмежте вживання солоної, гострої та солодкої їжі, виключіть куріння, каву та алкоголь. Якщо через пару днів симптом не зникне, необхідно звернутися до сімейного лікаря і пройти діагностику. Зазвичай рекомендується здати аналізи крові та сечі, перевірити рівень глюкози, гормональний фон, функцію нирок та печінки. Також можуть бути рекомендовані консультації ендокринолога, гастроентеролога, кардіолога, уролога, психіатра.

Лікування спрямоване на терапію основного захворювання, яке спричинило полідипсію. Залежно від цього можуть бути призначені цукрознижувальні або гормональні препарати, інсулінотерапія, діуретики, ферменти, вітаміни, седативні засоби, фізіопроцедури.