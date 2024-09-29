Неправильне чищення вух може призвести до втрати слуху: що радять лікарі

Ми звикли думати, що вуха особливого догляду та уваги не потребують. Викупався, скрутив кінчик рушника в трубочку і протер вушну раковину. А можна скористатися спеціальною паличкою або звичайними сірником і ваткою. Але не все так просто.

Як правильно очищати вуха

Так звана вушна сірка, яку ми ретельно вичищаємо зі своїх вушних раковин, — це природний секрет (виділення), що очищає, захищає і зволожує слуховий канал. Речовина жовтуватого кольору не завжди естетична, але вкрай важлива для нормального функціонування слухового апарату, адже сама по собі вона чинить протигрибкову та антибактеріальну дію.

Тому очищати слід тільки куточки вушної раковини, де сірка накопичується і змішується з пилом і брудом. У жодному разі не можна вставляти вушні палички всередину вуха: так можна пошкодити слуховий канал. Це робити не рекомендується ще й тому, що в такий спосіб ви лише заштовхуєте сірку глибше у вухо, а це призводить до формування сірчаних пробок, запалень і навіть втрати слуху.

Медики взагалі радять не ризикувати, використовуючи ватні палички. Досить вмочити вказівний палець у мильний розчин і акуратно провести ним по вигинах вушної раковини.

Не варто забувати про те, що часте вимивання секрету з вуха призведе тільки до того, що залози стануть працювати інтенсивніше, і сірка утворюватиметься рясніше. Тому щодня проводити такі процедури не потрібно. Два-три рази на місяць достатньо для дорослої людини.

Чим небезпечні навушники

Регулярне використання навушників, які вставляються в слуховий прохід, підвищує ймовірність утворення сірчаних пробок і запалень. Адже будь-який сторонній предмет (навіть якщо це слуховий апарат) подразнює шкіру, стимулює вироблення сірки й утрамбовує її біля барабанної перетинки.

У результаті домашньої гігієни вже може виявитися недостатньо — прибрати забруднення буде під силу тільки лікарю.

Навушники є джерелом інфекції, якщо вони передаються від однієї людини до іншої, вчасно не протираються або зберігаються неналежним чином.

Хто схильний до вушних захворювань

— Сьогодні картина вушних захворювань відповідає літньому періоду. Наприклад, стало більше зовнішніх отитів. Адже морська вода зараз не зовсім чиста, тому її потрапляння у вухо іноді призводить до захворювань шкіри зовнішнього слухового проходу. Якщо це сталося, самолікуванням займатися не можна, краще одразу звернутися до отоларинголога, — зазначила Інна Чернишова, лікарка-отоларингологиня, кандидатка медичних наук.

Влітку через високу температуру і потрапляння вологи розбухають сірчані пробки і розвивається таке захворювання як отомікоз — грибкове запалення зовнішнього слухового проходу. На отомікоз легко захворіти, а ось вилікувати його непросто. Перша ознака недуги — свербіж, а за великого скупчення грибка також закладеність і болючість.

Часто маленьким дітям під час морських купань кладуть у вушка ватку, просочену олією, щоб уникнути потрапляння води. Робити це варто тільки в тому разі, якщо дитина схильна до захворювань вух, має, наприклад, хронічний отит. Якщо ж нічого подібного немає, додаткових запобіжних заходів можна не вживати.

Що пропонує народна медицина

Багато хто сьогодні звертається до народної медицини, займається самолікуванням. Але я не раджу використовувати народні засоби, які потрібно закапувати у вухо, наприклад, розчин меду. Це тільки сприятиме розмноженню патогенної мікрофлори. Те саме стосується і фітосвічок. Віск від них потрапляє на барабанну перетинку і його вкрай складно видаляти. Крім того, ці свічки залишають опіки. Краще звернутися до лікаря й отримати рецепт на необхідний лікарський препарат.

Але найбільшою проблемою нашого часу є те, що вушна мікрофлора стає дедалі стійкішою до антибакретіальних препаратів і лікувати багато хвороб стає складніше.

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