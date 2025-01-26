20 січня
Дерибасівська: в Одесі демонтували головну ялинку міста:
21 січня
На вулиці Гаванній – свої прикраси…
22 січня
Європейська площа: вуличне піаніно – це завжди цікаво…
23 січня
На вулиці Садовій: вже відгуляли…
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24 січня
Привоз: найкраща реклама для картоплі. Люди питають: «Це сорт такий?»
25 січня
У тихому центрі: головне – підняти настрій:
26 січня
Продовжується ремонт на узвозі Віталія Блажка (Марінеска):
Фото авторки