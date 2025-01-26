Фото дня: на Гаванной

20 січня

1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Дерибасівська: в Одесі демонтували головну ялинку міста:

Фото дня: главная елка все

21 січня

На вулиці Гаванній – свої прикраси…

Фото дня: на Гаванной

22 січня

Європейська площа: вуличне піаніно – це завжди цікаво…

Фото дня: уличное пианино

23 січня

На вулиці Садовій: вже відгуляли

Фото дня: новый год все

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24 січня

Привоз: найкраща реклама для картоплі. Люди питають: «Це сорт такий?»

Фото дня: лучшая реклама

25 січня

У тихому центрі: головне – підняти настрій:

Фото дня: в тихом центре

 

26 січня

Продовжується ремонт на узвозі Віталія Блажка (Марінеска):

Фото дня: на спуске Блажко

Фото авторки

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