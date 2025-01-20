Нагадаємо: її відкривали під час блекауту, вітру та зливи, а потім, коли погода почала балувати теплом, біля ялинки утворився навіть мініярмарок.

Так, прощатися з головними ялинками, особливо під час війни, завжди сумно. Декілька людей стоять поруч, дивляться на процес, навіть знімають…

Разом з ялинкою поїхали відпочивати до наступних зимових свят і казкові герої, що були поруч з нашою зеленою красунею весь час. Звісно, і Святий Миколай, що перебував поруч з ялинкою, теж тепер відпочиває…

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