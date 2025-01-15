І вже кілька років одесити із задоволенням підтримують міську ініціативу та приносять свої новорічні дерева, щоб обміняти їх на солодощі.
За кожну ялинку, принесену в спеціально обладнане місце комунальники дають солодкий подарунок.
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За даними прес-служби міської ради, наразі одесити здали для переробки до пунктів прийому близько 300 ялинок та сосен.
Надалі всі зібрані дерева будуть доставлені на територію Комунального підприємства «Міськзелентрест» та перероблені на добрива.
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Фото прес-служби Одеської міськради