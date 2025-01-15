Пункт прием новогодних елок в Одессе
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І вже кілька років одесити із задоволенням підтримують міську ініціативу та приносять свої новорічні дерева, щоб обміняти їх на солодощі. Обмін ялинок на солодощі в Одесі

За кожну ялинку, принесену в спеціально обладнане місце комунальники дають солодкий подарунок.

Солодкий подарунок за новорічну ялинку

На тему: В Одесі запрацювали пункти прийому новорічних ялинок – адреси

За даними прес-служби міської ради, наразі одесити здали для переробки до пунктів прийому близько 300 ялинок та сосен.

В Одесі приймають на переробку новорічні ялинки Надалі всі зібрані дерева будуть доставлені на територію комунального підприємства «Міськзелентрест» та перероблені на добрива. <img class=

Надалі всі зібрані дерева будуть доставлені на територію Комунального підприємства «Міськзелентрест» та перероблені на добрива.

Одесситы сдают елки на удобрения

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Фото прес-служби Одеської міськради

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